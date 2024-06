Poder Judicial se ha convertido en una oligarquía contra diputados y senadores: Consejería Jurídica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La titular de la Consejera Jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos, afirmó que es necesaria la Reforma el Poder Judicial, pues se ha convertido en una oligarquía en dónde sólo ocho personas deciden sobre la opinión del Congreso de la Unión.

En su vista al Senado de la República, la consejera Jurídica de la Presidencia reiteró que lo que se va a garantizar es que serán elegidos por el pueblo, “a quien se deben son al pueblo no a un pequeño grupo de personas poderosas”.

Morena no define fecha para los foros de la reforma al Poder Judicial

“Por eso decía yo que ahora de la aristocracia de los jueces estamos pasando a la oligarquía de unos cuantos que deciden el destino de nosotros, porque la mayoría del Congreso decidió llevar a cabo ciertas reformas y resulta que la Suprema Corte dice no, no funciona y se impone, ocho personas se imponen a la voluntad de cuántos, diputados y cuántos senadores y se imponen en contra de la voluntad del presidente”, dijo.

Sobre la Reforma al Poder Judicial aseveró que las personas están en su derecho de dar su opinión.

“Yo creo que surgen dudas, sí surgen dudas, la gente está en su derecho de dar su opinión, pero veamos los hechos: yo como abogada veo que lo que opera no es la justicia, sí hay certeza porque este es el que ganó, pero no hay justicia porque a veces le dan el triunfo a quienes no debieran”, explicó.