Slim “sabe que la economía está fuerte”, dice AMLO ante caída del peso por reforma judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “Él sabe que la economía está fuerte”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el empresario Carlos Slim, a quien reconoció como “una gente progresista e institucional”, y recomendó que a los empresarios se les debe ir quitando los malos pensamientos y las malas influencias.

Al cuestionarle si durante la reunión que sostuvieron ayer Slim le manifestó alguna preocupación por el “nerviosismo” de los mercados financieros ante la “urgente” reforma al Poder Judicial, el mandatario federal respondió:

“No, eso tiene que ver más con los que no conocen de la situación económica, que, por vanidad, por fantochería, quieren tener el control de jueces, magistrados, ministros”.

Afirmó que a todos les conviene que haya un Poder Judicial honesto e íntegro para que se pueda vivir en un auténtico estado de derecho, “pero como les gusta el influyentismo quieren tener de empleados a los jueces, magistrados, ministros, da hasta pena”.

Al dueño de Grupo Carso le comentó que “es la primera vez, desde la época del presidente Juárez, la primera vez que hay independencia política en el Poder Judicial con relación al presidente”.

Calificó el encuentro como “muy bien y, en general, con todos los empresarios nada más que hay que ir quitándoles malos pensamientos mala influencias porque tampoco se pueden abstraer si hay un bombardeo en los medios, los expertos en materia economía. Imagínense que Chumel empiece a decir ‘vamos a comprar dolaritos’”.

Dijo que la reunión de ayer con Slim está dentro de las reuniones que tiene “y ahora él quería hablar conmigo, teníamos asuntos que tratar, nos están apoyando. Ya terminaron un tramo, su empresa, en el Tren Maya, el tramo 2. Está trabajando en perforación en Pemex. Acaba de tener participación en una de las empresas que tiene un bloque de petróleo, de yacimiento petrolero en el litoral de Tabasco”.

Slim busca participar en la extracción de gas natural

El empresario también busca participar en una empresa mixta en Pemex para la extracción de gas, “es un campo de gas que dejaron tirado en el pasado gobierno, se invirtieron como mil 500 o dos mil millones de dólares”.

En ese caso no quieren que se quede sin avanzar “y se está buscando una sociedad, ya teníamos un estudio, una empresa de Estados Unidos, pero se dedicó más a la construcción de una gasificadora en Altamira que ya terminó, una planta de licuefacción para gas. Ya no podía el otro compromiso y parece que una empresa de Slim va a participar, ya lo está viendo”.

“Está muy contento con Claudia”

Sobre comentarios en torno a la elección de la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum, dijo: “Está él muy contento con Claudia, la conoce, nada más que Carlos es –y eso es bueno– institucional, por lo general no se mete, es respetuoso. Es que hay otros que se meten a lo mejor porque Carlos es precavido, pero hay otros que se meten y dan dinero y se apasionan, y él no”.

También recordó que ha tenido diferencias con Slim después de procesos electorales, como cuando llamó “locura kafkiana” el plantón que López Obrador instaló en Paseo de la Reforma cuando acusó que le robaron la elección presidencial.

“Una cuando no entendió bien lo del plantón en Reforma, luego que nos roban la Presidencia, precisamente para evitar la violencia porque era una acción muy fuerte, pero se evitaban las movilizaciones y los riesgos de un desbordamiento que podían llevar a la toma del palacio y a la quema de palacio. No se rompió un vidrio y no hubo ninguna desgracia y no fue poca cosa, se robaron la Presidencia, eso no lo entendió bien (…) No entendió que era una forma de darle un cauce a una gran inconformidad”.