Julio Frenk se convertirá en el primer latino en liderar la UCLA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) informó que Julio Frenk será su séptimo rector; la gestión iniciará el primero de enero de 2025 y se convertirá en el primer latinoamericano en ocupar ese puesto en los 105 años de historia de la institución.

La Universidad de California en Los Ángeles informó del nombramiento del doctor Julio Frenk en su perfil de X: “El séptimo rector de la UCLA será Julio Frenk, actual presidente de la Universidad de Miami y un reconocido líder de la salud pública”.

El anuncio estuvo acompañado de una entrevista con el rector designado, Julio Frenk, donde destacaron su formación académica y profesional, sus aportaciones a la investigación en materia de salud y artes, así como una presentación de su familia.

En entrevista con la UCLA, el doctor señaló que “esta es una oportunidad emocionante y un honor regresar al sector público liderando una de las mejores universidades en investigación en el mundo”.

La Universidad de California en los Ángeles (UCLA) se fundó en 1919, es la universidad pública número 1 en Estados Unidos, su misión principal consiste en la “creación, diseminación, preservación y aplicación del conocimiento para mejorar la sociedad global”.

Actualmente Julio Frenk se desempeña como rector de la Universidad de Miami, cargo que ocupa desde 2015; la universidad informó la salida del doctor mexicano mediante un tuit con el artículo “Julio Frenk leaves behind a legacy of achievement” publicado en News@TheU donde abordaron los logros durante su gestión destacando su actuar en la pandemia por covid-19.

President @julio_frenk leaves a legacy of achievement in academics, health, and fundraising at the University of Miami.https://t.co/sAXbVb5nB2 — University of Miami (@univmiami) June 13, 2024