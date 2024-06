Recuperación de restos en Pasta de Conchos será el 17 de junio; identificación tardará 45 días

SAN JUAN DE SABINAS, Coah (apro).- Alrededor de 45 días tardará la identificación de los restos que se localizaron en una de las galerías de la mina Pasta de Conchos, donde quedaron atrapados 63 trabajadores hace 18 años, señaló a Elvira Martínez Espinoza, viuda de Vladimir Muñoz, quien explicó que hasta el 17 de junio se podrá ingresar para extraer los restos de la galería donde quedaron.

La representante de la organización Familia Pasta de Conchos, cuyas integrantes interpusieron la denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por privar del derecho a la vida a los mineros al negar el rescate de forma inmediata, manifestó que desde hace varias semanas las autoridades federales y estatales sabían del hallazgo y no se prepararon para ello, de tal forma que la Fiscalía General de Coahuila estaba a la espera que la Comisión Federal de Electricidad les entregara lo básico: guantes, cubrebocas y contenedores.

“En las diapositivas mostraron que hasta el 17 de junio se estaría viendo la posibilidad de entrar al lugar, ahorita está sin tocar y están sin trabajar está parado completamente. Entonces ya se dio la orden a la Guardia Nacional que lo resguarde ya nadie entra. Se nos dijo que las tomas de muestras de los resultados tardan de 7 a 10 días y la muestra de restos óseos se habla de 30 días más o menos; o sea que hablamos de 45 días para poder tener un perfil de identificación”, explicó

Considera que la reunión virtual que sostuvieron con las autoridades federales, encabezadas por Luisa María alcalde Luján, titular de Gobernación, fue más bien por la presión de las familias, pero no la forma adecuada de darles a conocer que habían encontrado los restos.

“Es lo menos táctico y humano para las familias sobre un tema tan importante para nosotros. Debieron de trasladarse a la carbonífera o haber dado indicaciones a las autoridades que están aquí, como es el caso de Protección Civil, para que dieran la información, o decirnos que estaban tratando la manera de buscar y de llegar al lugar para tomar fotografías y poderlas mostrar”.

Sobre el caso de que no hubo explosión en la zona donde se localizaron los restos biológicos y algunos artículos de los mineros, Elvira señala que era algo que ellas ya sabían, porque cuando se localizaron los cuerpos de dos mineros en la bocamina, estos no tenían señal de quemaduras o de afectaciones en sus órganos.

“Los dos mineros murieron porque se derrumbó el techo. Así que hay que dejar claro que no se habla de una explosión en toda la mina, se habla específicamente de lo que llaman el área de descabece que es donde se va a empezar a cortar el carbón. En esta área exclusiva que se está explorando no hubo explosión y es algo que las familias les decíamos desde hace tiempo: tiene que haber áreas donde no hubo esa explosión, pero sí se sintieron los efectos. Nosotros lo que decíamos es que a lo mejor no murieron, sino que están esperando a que vayan por ellos; a lo mejor estaban heridos, pero no se podían dar por muertos a todos, como ocurrió”, señala.

Tras 18 años del siniestro insiste en rechazar la versión oficial emitida desde el gobierno de Vicente Fox, en torno a que la acumulación de gas metano provocó la explosión que dejó graves daños al interior de Pasta de Conchos, propiedad del Grupo México, y resultaba imposible llevar a cabo el rescate de los cuerpos.

A la distancia, Elvira dice que ya no quiere saber más de denuncias, sino que busca la verdad porque es claro que no se podrán fincar responsabilidades, ya que en su momento se le dio un mal seguimiento a la averiguación previa y terminó en una reparación del daño, sin avisarle a las familias de que esta había concluido.

Subraya que les afectó mucho escuchar a las autoridades federales de que al menos en esa zona, a más de 140 metros de profundidad, no hubo explosión y que los trabajadores posiblemente no murieron en el siniestro.

“Es como decir: tenían razón 18 años después, y entonces sí te pega; claro que te pega y por eso nos quedamos en shock, luego vinieron más preguntas y después los reclamos porque pasó lo que nosotros decíamos y nunca aceptamos la versión que murieron calcinados o se desintegraron, como decían, hasta las hebillas de los pantalones que supuestamente se derritieron”, expresó.

La viuda de Vladimir Muñoz señala que aunque las bitácoras establecen que en esa zona había 13 mineros, los mismos trabajadores consideraron que era posible que algunos se hubieran movido porque estaban algunas máquinas sin funcionar y por eso no está segura de que puedan encontrar a dicha cantidad de cuerpos.

Fiscalía de Coahuila omisa

Martínez Espinoza lamenta que las autoridades federales y estatales, como es el caso de la Fiscalía General de Coahuila, no se hayan preparado para este momento y que incluso haya descoordinación porque la Comisión Federal de Electricidad, responsable de las labores de rescate, no podía dar información porque supuestamente le competía a la autoridad estatal, pero ésta daba a conocer a través de sus representantes que confiaran y negaban la información de los hallazgos.

Dijo que la autoridad estatal estaba a la espera que la CFE le proporcionará insumos básicos para llevar a cabo el resguardo del material localizado.

“Estamos hablando de los cubrebocas, de los guantes látex, los contenedores; todo lo que se requiere para depositar lo que se vaya encontrando, pero nada de eso hay, no tienen organizado nada ni siquiera el laboratorio que iba a tomarnos la muestra del ADN. Eso lo presentaron hasta el lunes y ni siquiera tenemos la fecha de inicio para la toma de muestras. Lo menos que esperamos es que haya agilidad, pero el papel que está jugando la Fiscalía es desesperante”, consideró.

Como ejemplo señaló que las autoridades estatales no han resguardado algunos artículos localizados porque supuestamente esperaban la presencia de la Comisión Nacional de Búsqueda. Este jueves en la tarde sostuvieron una reunión donde les presentarían al llamado Grupo de Mando Unificado que será el responsable de darles a conocer la información sobre el caso.

Durante el viernes se llevará a cabo la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador que presentará lo que ha llamado “Plan de Justicia para Pasta de Conchos” y Elvira espera que también se de a conocer el decreto que prometió en enero pasado, para asegurar que el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum continúe con el rescate.