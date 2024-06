AMLO admite que elección popular de jueces y magistrados puede tener riesgos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros puede tener riesgos como cualquier otro ejercicio de este tipo, pero el pueblo se equivoca menos, admitió el presidente Andrés Manuel López Obrador; también dijo que la delincuencia organizada y de cuello blanco deben aceptar que no puede tener injerencia y eso se debe cuidar.

Al mismo tiempo que urgió que la aprobación de su iniciativa de reforma debe quedar dentro de su administración, afirmó que se puede abrir a debate, como lo propuso la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

“Con la decisión que se tomó, a propuesta de la presidenta electa, de abrir el debate en las cámaras, ahí pueden hacerse estos planteamientos, creo que hace falta la reforma al Poder Judicial, de eso no tengo la menor duda. Es cuestión de ponernos de acuerdo en hasta dónde se va a llegar, qué es lo más conveniente. Yo sostengo que va a ayudar mucho la pura elección, se corren riesgos como en todo”.

Agregó que algunos, por esa razón, “no quieren tanta democracia. Bueno, que hay riesgos en las elecciones, siempre ha habido, pero se equivoca menos la gente, no tenerle miedo al pueblo, confiar en el pueblo (...) La crítica está en que según ellos hay mucha democracia, no, no, es democracia como se define, como se entiende, que el pueblo decida, elija, mande”.

También lanzó una advertencia a grupos criminales, de cualquier nivel.

“Otro asunto que me interesa, pero no tanto, porque cuando la delincuencia se dé cuenta que no hay forma de corromper a jueces y ministros van a tener que aceptar; pero, de todas maneras: protección para que no aplique aquello de plata y plomo, pero eso se arregla, se les da protección”.

Añadió que hay quienes dicen que “los de las bandas van a resolver, los delincuentes van a resolver, ¿no están resolviendo desde ahora?, aquí lo vemos cada 15 días, cómo ordenan que en 24 horas se deje en libertad a delincuentes peligrosísimos”, en referencia a la sección “Cero impunidad”.

El mandatario consideró que quienes se oponen a la reforma al Poder Judicial, lo que quieren es “un gobierno oligárquico, pero no se puede decir así abiertamente, el gobierno es nuestro, como lo fue durante mucho tiempo. En realidad, lo que quieren es que unos cuantos sigan dominando y que sea un país de una minoría, eso ya no es posible y en la pasada elección se demostró el pueblo quiere ser el arquitecto de su propio destino”.

Del Poder Judicial añadió que en esencia es una minoría que quiere mantener el control en para seguir y acrecentar sus privilegios. “Ojalá entendamos que nos conviene que no haya corrupción, que haya un auténtico estado de derecho”.