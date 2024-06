AMLO tunde a investigadores de la UNAM por reforma al Poder Judicial: "¿Qué se tienen que meter?"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “¿Qué se tiene que meter?”, lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador contra investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que analizaron sus 20 iniciativas de reforma al Poder Judicial.

Acusó a la institución de derechizarse. “Ya la UNAM ya no es lo de antes, agarraron el modelo del ITAM en el periodo neoliberal, pero es una educación para la defensa de intereses empresariales”.

Incluso afirmó que los rectores son “muy conservadores”, y reiteró que “se derechizó la UNAM, todo esto lo puedo decir porque ya me quedan 100 días”.

Agregó que en el Instituto de Investigaciones Jurídicas llegaron a ser directores quienes estuvieron en el ITAM.

En específico se lanzó contra el “Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República”, que reunió a más de 40 académicos, y que parte de las conclusiones es que estos cambios en la Constitución “terminarían por favorecer al partido que gobierna o iniciativas que inciden en la división de poderes y concentrarían poder en la Presidencia de la República”.

“Salen los de la UNAM, claro con línea, a dar su opinión con expertos sobre las 20 reformas que estamos proponiendo. Ni vi nada. Son predecibles”, aseveró.

Enseguida rectificó: “Claro, ahí es donde debe darse el debate, el análisis de la realidad para transformar, pero inviten, escuchen a todos, no nada más los expertos, ya sabemos cómo opinan”.

Insistió en que “la reforma va a ayudar mucho a todos los mexicanos. Vamos a ir limpiando todo lo relacionado con los poderes públicos. Se va a ir avanzando en el combate a la corrupción. Son reformas de Estado, se va a ir purificando la vida pública y esto es importantísimo. Y ayuda a todo, que haya estado de derecho no de chueco”.

También sugirió que quienes están a favor o en contra de sus propuestas, “no se metan a debatir mucho porque ya hay quienes de plano no, están en su derecho, pero no enojarse, no engancharse”.