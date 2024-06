Sheinbaum desestima análisis de académicos de la UNAM a reformas de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El análisis de la Reforma Judicial y otras 19 iniciativas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador que hicieron académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) solo “es una opinión, no es la opinión de la UNAM ni de todo el Instituto”, desestimó la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.

Cuestionada este mediodía sobre el “Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República (febrero 5, 2024)”, coordinado por investigadores del mencionado Instituto y difundido el pasado viernes 14, la doctora egresada de la máxima casa de estudios aclaró: “No es una opinión de la UNAM. La UNAM no tiene una sola opinión”.

A diferencia de la posición del presidente López Obrador, quien este lunes en su conferencia “mañanera” se lanzó fuertemente contra la UNAM, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México se moderó:

“La gran virtud de las instituciones de educación pública, primero es que hay libertad de cátedra y segundo es que es permitan todas las opiniones. Hay personas del Instituto de investigaciones Jurídicas que tienen esta opinión muy respetable, pero hay otros universitarios probablemente que tengan otras opiniones. Yo respeto a la UNAM, de ahí vengo”.

Sheinbaum Pardo reafirmó “el cariño” que tiene por la UNAM, pero insistió sobre el análisis:

“Es una opinión. No es la opinión de la UNAM ni de todo el Instituto de Investigaciones Jurídicas; es de personas que se han dedicado a eso durante su vida que tienen una opinión particular”.

“Cada quien su opinión”

En la conferencia, la prensa preguntó a la virtual presidenta electa su opinión sobre el posicionamiento que ayer dio la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el que criticó la intención de hacer la reforma al Poder Judicial.

Ella contestó:

“Pues tienen derecho a dar su opinión. En algunas cosas coincidimos, en otras no. Cuando yo fui a la Coparmex y he ido, dije: ‘A ver, vamos poniendo en lo que estamos de acuerdo, avancemos en lo que no estamos de acuerdo”. México es un país democrático y va a seguir habiendo democracia”.

De la misma forma contestó a las múltiples críticas que ha recibido dicha intención contemplada en el llamado Plan C:

“Habrá gente que no esté de acuerdo, pues esa es la democracia. Algunos por interés porque tienen ya arreglos con el Poder Judicial, no legales, no transparentes, sea con ministros o con jueces o con magistrados; es decir, hay algunos que por interés no quieren, habrá otros que legítimamente no estén de acuerdo con una postura como esta, finalmente esa es la democracia”.

Y agregó: “Hay algunos que dicen: ‘Debería cambiar’, hay otros que de plano dicen que no y también he salido, pues México es un país democrático”.

Sheinbaum Pardo consideró que con los resultados de la encuesta “no tienen por qué preocuparse las inversiones… El peso se estabilizó ahora en 18.50 y así va a pasar. El peso es una moneda fuerte y va a seguir siendo una moneda fuerte y cuando nosotros entremos, lo va a seguir siendo”.