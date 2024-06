AMLO arremete contra el FMI: "fue el causante del desastre económico en Argentina"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “El Fondo Monetario Internacional (FMI) fue el causante del desastre económico de Argentina y ahora como si nada se sitúan como árbitros”, criticó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante las proyecciones de la organización en torno al crecimiento que tendrá el país gobernado por Javier Milei por encima de México.

Llamó a cuidarse de las recomendaciones de instituciones en materia financiera a nivel internacional que emiten “recetas” de manera uniforme sin tomar en cuenta la situación de cada país.

“Hay que tener cuidado con lo que se difunde: que el FMI declaró que va a crecer más Argentina que México, cuando en FMI, con todo respeto, fue el causante del desastre económico de Argentina y ahora como si nada se sitúan como árbitros, jueces que deciden sobre lo que va a suceder hacia el futuro”.

Afirmó que aunque México mantiene una relación con el FMI, la política económica es autónoma y definida por su gobierno. Agradeció sus recomendaciones pero en el país se aplica la agenda de acuerdo a su realidad.

“Ellos en su agenda durante el periodo neoliberal no contemplaba el combate a la corrupción, no estaba en la agenda del FMI combatir la pobreza. No estaba en la agenda del FMI aumentar los salarios a los trabajares, crear empleos, no, ¿qué es lo que estaba en la agenda del FMI” y respondí que eran las privatizaciones, que se trasladen los bienes del pueblo y la nación a los potentados.

“¿Qué estaba en la agenda del FMI? Mantener los salarios congelados, el no permitir que creciera, se fortalecieran las empresas públicas, por eso muchas gracias por todas las buenas intenciones que tienen con relación a México, pero preferimos respetarnos y actuar con autonomía”.

Dicha autonomía se mantendrá, dijo, aunque López Obrador concluye su administración en tres meses.

Afirmó que está demostrado que las “recetas” del FMI no funcionan porque “no hemos seguido esas políticas y nos va bien, crecen los salarios, hay empleo, hay bienestar y todo porque no se tiene un gobierno al servicio de una minoría y que auspicie la corrupción y no se tiene un gobierno con ostentaciones y derroche; es un gobierno austero y eso nos ha funcionado muy bien”.

Agregó que “en esencia frente al proyecto neoliberal del fondo financiero internacional hay otro que se llama humanismo mexicano con economía moral y funciona mejor que vinieron imponiendo durante 30 años y todavía quieren imponer o restablecerlo, pero es mejor, mucho mejor y podemos probarlo”.

Ante las afirmaciones de dichos organismos internacionales ante la necesidad de ese tipo de planes para enfrentar crisis porque “no hay de otra”, el presidente también respondió:

“Sí hay de otra, pero como estaban en su apogeo usaban mucho eso ‘no hay de otra, esto es lo que se recomienda para todos los países’ y era la misma agenda para todos los países”. Las reformas estructurales, afirmó, fueron creadas por ellos, pero llevaban a los aumentos de impuestos, la privatización del mercado energético, el control de salarios, entre otras medidas, para “dejar al Estado nada más para respaldar, apoyar a las oligarquías”.

El presidente López Obrador insistió en que mexico tendrá un mejor sistema de salud que el de Dinamarca aún con obstáculos que han tenido que pasar.