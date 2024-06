AMLO no vivirá con Beatriz Gutiérrez Müller en Palenque al terminar el sexenio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al terminar su sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador estará en Palenque, Chiapas, dedicado a su investigación sobre el México prehispánico, pero no vivirá con la doctora Beatriz Gutiérrez Müller.

El mandatario aclaró que viajará a la Ciudad de México para visitar a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, pero sin trasladarse en vuelos comerciales.

“No voy a viajar en aviones comerciales porque no voy a ir a los aeropuertos, voy a ver cómo le hago para trasladarme, porque voy a estar viniendo para ver a mi compañera Beatriz, que la amo mucho y que me ha ayudado”.

López Obrador primero habló de una especie de aislamiento, porque no quiere que le tomen fotos ni que le hablen de política, tampoco atenderá a nadie, aunque sea seguidor de toda su trayectoria o compañero de “lucha”, después dejó ver que además viajará.

“Porque no quiero salir a buscar un texto o no quiero ir a un archivo, no quiero ir a una biblioteca y que me tomen una foto, no. Va a ser muy difícil que me deje tomar una foto hacia adelante”, indicó.

El jefe del Ejecutivo Federal dijo que su compañera le ha ayudado con el simple hecho de “aguantarme ya, imagínense, con todas las pequeñas presiones que se enfrentan en este noble oficio. Entonces, cuando yo venga, pues voy a ver cómo le hago, pero voy a estar allá”.

Reiteró que aunque sus simpatizantes piensen que el tabasqueño los va a recibir, no será así. “‘Vamos a ir a Palenque a nuestro compañero para platicar, para que nos ayude, para que nos ponga en comunicación con la presidenta’. No voy a poder hacerlo, yo ya me retiro por completo, voy a atender a mi familia y eso, ya les dije, no se habla de política”.

Para avanzar con la investigación que menciona que desde su cargo ya reúne bibliografía básica, libros básicos que son entre 80 y 100.