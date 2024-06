“Los acuerdos se cumplen”: Monreal se perfila como coordinador tras reunión con Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador Ricardo Monreal Ávila se perfiló como coordinador de los diputados federales de Morena en la próxima legislatura, luego de que, en reunión privada con los próximos legisladores, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, les recordó que al inicio del proceso interno para decidir quién sería el candidato presidencial, hubo un compromiso político entre todos los participantes “y los acuerdos se cumplen”.

Tal cual lo explicó el zacatecano en entrevista al terminar el encuentro privado que la morenista tuvo con los senadores y diputados electos este mediodía en el World Trade Center (WTC).

“Lo que dijo ella es que había un compromiso político que se firmó una vez que se logró el proceso interno y que los que participaron, por ejemplo, en Morena, que había cuatro, que a uno de ellos lo invitaría al Gobierno y los otros dos, era lógico que fueran a las cámaras y que, ella dijo ‘en Morena los acuerdos se cumplen, hay que cumplir la palabra’”, aseguró.

Los cuatro morenistas a los que se refirió Monreal son: él, quien ganó una curul en la Cámara de Diputados; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el excanciller Marcelo Ebrard, quienes se hicieron de un escaño en el Senado cada uno; y la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa.

-¿Usted va para coordinador en la Cámara de Diputados?, le preguntó la prensa a Monreal.

-Soy el único que está ahí de los que participamos, respondió el exintegrante del equipo de campaña de la morenista.

La prensa le insistió si ya había un acuerdo de que Ebrard forme parte del gabinete de Sheinbaum -en redes sociales se le ha mencionado como posible secretario de Economía-, mientras que López Hernández coordine a los senadores y él a los diputados, a lo que contestó:

“No lo sé. No fue así específica (Sheinbaum), simplemente describió. Dijo ella, ‘tenemos un compromiso, para llegar a este momento de esta votación tuvo que haber unidad en el movimiento y frente a la unidad se hicieron compromisos que se firmaron frente al presidente. Los compromisos eran que en Morena los dos, eran cuatro, una ganó y los otros tres tendríamos una posición o en las cámaras como coordinadores o en el Gobierno y dijo ‘ya el jueves ustedes sabrán quién irá al Gobierno’”.

Ricardo Monreal dijo que espera que no haya sorpresas el jueves 20, cuando Sheinbaum Pardo presente a una parte de su gabinete de gobierno. “Espero que no haya sorpresas, en el gabinete se están dibujando las personas que acompañaron a la campaña en la mesa de diálogo y en los trabajos que realizamos durante todo este tiempo de campaña. Yo no espero sorpresas”.

-¿Usted estará?

-No, yo soy legislador.