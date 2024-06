“Ya no habrá influencias en el Poder Judicial”: AMLO advierte a inversionistas extranjeros

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a inversionistas extranjeros que busquen demandar para obtener ganancia sobre ciertos sectores que ya no habrá influencias en el Poder Judicial.

“Aprovecho para decirle a los inversionistas extranjeros que tienen empresas y que contratan despachos en México que no se dejen engañar porque contratan despachos de abogado, que antes esos abogados eran las estrellas porque tenían mucha influencia, pero ahora no es así”, alertó.

Afirmó que dichos despachos los mal aconsejan y no les va bien porque ya cambiaron las cosas. “Antes yo recuerdo ojalá todo esto se vaya convirtiendo en literatura, en libros para no olvidar, yo recuerdo que se anunciaban los abogados penalistas eran famosísimo en la época de Salinas, los trajes de los más elegantes, los zapatos, los engominados”.

El jefe del Ejecutivo federal apuntó que esos abogados se anunciaban diciendo “‘no tengo un cliente en la cárcel y me ha tocado llevar los asuntos de puras finísimas personas’”.

En otras ocasiones el presidente López Obrador ha usado el ejemplo para afirmar que empresas extranjeras buscan no pagar impuestos y para eso contratan despachos de abogados.

Dijo que en general quienes están en contra de su gobierno, “pensaron que el pueblo estaba dormido y se creyeron las mentiras, cayeron en el engaño de la burbuja que crearon los medios, entre ellos cayeron en el regodeo, en la autocomplacencia, pero están completamente divorciados del pueblo. Lo peor es que hay quienes ni siquiera se tomaron un día o dos días para reflexionar sobre lo que había sucedido, le siguieron, no no estamos mal, el que está mal es el pueblo, está muy mal el pueblo. Si nosotros les quitamos las cadenas y se las volvieron a poner”.

Añadió que hace falta el informe de Claudio x González. “Ojalá informen sobre el manejo de dinero, cuánto recibió, de quién, cómo se distribuyó, cuánto a los candidatos, cuánto a los partidos, cuánto a los medios, cuánto a las redes sociales, cuánto a la guerra sucia. Cuánto costó el AMLO narcotraficante, presidente narco o todo fue cooperación, gratuito”.

También quienes afirma que aportaron para la guerra sucia en su contra. “Ya no como antes pero sí hubo empresarios que aportaron. Deben rendir cuentas, ‘pues me dijiste que todo iba a salir bien, que se iba a ganar. Tú me trajiste las encuestas”.