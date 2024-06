Abogados condenan deslinde de la UNAM por estudio sobre reforma al Poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los presidentes del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM) y la Barra Mexicana de Abogados (BMA), Arturo Pueblita Fernández y Víctor Olea Pelaez, rechazaron el deslinde que hizo la UNAM sobre le estudio publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de las últimas 20 reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto, luego de que la UNAM emitió un comunicado en el que afirmó que el estudio del IIJ, en cuyas conclusiones advierte sobre los riesgos de la reforma judicial que más le interesa al mandatario federal, no refleja el sentir de la comunidad universitaria sino que es la postura de sus autores.

Entrevistados por Proceso ambos abogados coincidieron en que el análisis del IIJ tiene un nivel técnico adecuado sobre las preocupaciones generales que hay en el gremio jurídico en relación a la reforma judicial que se debatirá próximamente en el Poder Legislativo.

“A mí no me gustó el tema del comunicado, de alguna manera pareciera que está desautorizando lo señalado ahí, yo conozco el documento preparado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, me parece un documento serio que se empezó a trabajar desde el mismo mes de febrero, no es un tema improvisado, no es un tema coyuntural, realmente hay una serie de preocupaciones en el gremio jurídico y la academia hizo las manifestaciones respectivas”, dijo Pueblita Fernández.

Destacó que el IIJ es el centro de investigación jurídica más prestigiado de habla hispana en el mundo pues no existe otra institución de este tipo con tal fortaleza académica.

“Si desde la oficina de comunicación social de la UNAM salió este comunicado para decir que no es la opinión de la universidad en su conjunto, lo mismo podríamos decir que el comunicado, al haber salido del área de comunicación social, no debe ser considerado como una desautorización de lo ahí señalado”, añadió.

“Si se tiene que resolver o si hay algo respecto al fondo de los planteamientos hechos valer por los académicos que forman parte de la plantilla del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que se responda a esos temas de fondo y no simplemente al pretender decir que no es momento para que se pronuncie la academia, por supuesto que la Universidad Nacional a través de sus integrantes y a través de sus instituciones tienen absolutamente todo el derecho de manifestar lo que a ellos corresponde según su leal saber y entender”.

La reacción de la UNAM fue dada a conocer horas después de que el presidente López Obrador en su conferencia matutina del 17 de junio criticó el estudio realizado por el IIJ.

“Hay un hecho inédito y es que hay una denuncia presentada por la Procuraduría Fiscal por temas de defraudación fiscal en contra de el ex rector de la Máxima Casa de Estudios, yo no te podría decir si están cediendo (a las presiones del presidente), yo te podría decir que, en mi opinión no es afortunado que se hagan ese tipo de comentarios”, expresó Pueblita Fernández.

Víctor Olea refirió que él conoce a los coordinadores del estudio y consideró lamentable que se les critique pese al prestigio que tienen y que la reacción de la rectoría de la UNAM fue poco conveniente.

“Creo que el que el señor rector haya criticado o desconocido al Instituto de Investigaciones Jurídicas, me parece poco conveniente”, señaló.

Proceso consultó a la directora de la Facultad de Derecho, Sonia Venegas Álvarez sobre este tema pero rechazó hacer cualquier declaración del mismo.