AMLO llama a cerrar filas con Sheinbaum para el próximo gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cerrar filas y que haya unidad, fue el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno al próximo gobierno de Claudia Sheinbaum.

“Yo espero que haya unidad y se cierren filas para apoyar a la presidenta porque nosotros enfrentamos no solo oposición sino medidas muy irracionales”, afirmó.

Aunque no ha iniciado la siguiente administración, incluso no ha recibido la constancia que la convierte en presidenta electa y tampoco ha terminado el proceso electoral, con la calificación y el desahogo de impugnaciones contra la elección presidencial, el mandatario López Obrador consideró que Sheinbaum será una de las tres mejores gobernantes del mundo.

“Estamos hablando de que va a ser una de las tres, no más, mejores gobernantes del mundo, porque lo tengo que decir así, puede parecer exagerado, pero, ¿con quién se compara?, a ver ahí se los dejo de tarea. ¿Con quién la comparan en América, en Asia, en Europa?, véanlo, ahí se los dejo de tarea”, dijo.

Añadió que no se habla de una gobernante más sino de una gran dirigente. “Todo esto gracias al pueblo de México que es mucha pieza. Qué le pueden cuestionar, o sea con objetividad, con argumentos”.

Habló de uno de los hechos por los que podría ser señalada, es decir la caída de un tren del metro en la línea 12, donde murieron 26 personas.

“Ah que como la campaña, que el accidente del tren, del metro, bueno, si revisamos porque se da ese accidente vamos a encontrar que ella no tiene toda la responsabilidad y mucho menos es culpable, pero y así otras cosas”, dijo.

Reiteró que no tuvo injerencia en la conformación de su gabinete, el cual se anunciará estos días, porque “ella es mucho muy inteligente y también nuestros adversarios ya no todos, algunos se están definiendo si van a quedar los que están a favor del presidente o al presidenta, yo no estoy interviniendo en nada, por dos razones: una, por principios, yo nunca hago eso; y dos, porque ella no lo permitiría”.

Repitió que se trata de una mujer con un elevado nivel académico como doctora, bien preparada y que a diferencia de los técnicos y científicos que tienen buen nivel académico, ella tiene un añadido fundamental: el humanismo, porque no se trata de ser una eminencia para crear la bomba atómica, es la ciencia al servicio de la humanidad, luego experiencia, luego honestidad.

Al hablar de cerrar filas se refirió al bloque de contención que impuso la oposición en el legislativo para no dejar pasar ni una de sus iniciativas.

“Por ejemplo dieron línea en el Congreso que no se aprobara ninguna iniciativa que enviaremos, nada, imagínense, aunque ayudaran lo que hicieron con la reforma a la ley eléctrica era para mantener los precios para no aumentar la luz, no”, recordó.

Esa iniciativa sobre el sector eléctrico, dijo, “salió porque teníamos mayoría simple, ah pero como no teníamos mayoría calificada para modificar la Constitución vámonos al judicial y presentaban recursos de in constitucionalidad y se dedicaba a rechazar lo que ya estaba a probado por el congreso aunque fuese en beneficio del pueblo”.

Dijo que esa decisión “fue de manera sectaria, totalmente alejada su actitud de la justicia, de la imparcialidad sino por consigna. Entonces yo espero que eso no lo sigan haciendo porque si afecta mucho, sí detiene”.