AMLO responde a la DEA sobre reforma al Poder Judicial y pide que actuen con prudencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “La opinión de la DEA se toma en cuenta, pero ellos deben actuar con prudencia porque Mexico es un país independiente”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador, “en buen plan” y “de cuates” en torno al planteamiento de la agencia de Estados Unidos sobre la reforma al Poder Judicial en México.

El mandatario mexicano escaló la crítica por las opiniones de la DEA que alerta que grupos criminales podrán imponer a sus jueces y otros integrantes de este poder con su elección por voto popular . “¿Quién les autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros?”

Y devolvió la intervención al señalar el retraso en la condena a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón.

“Es como si yo doy una opinión sobre por qué no informan sobre la ampliación de los plazos para juzgar a García Luna, después de que llevan no sé cuánto tiempo dando largas y largas y largas, pero no me corresponde meterme en eso, tienen ellos sus procedimientos”.

El jefe del Ejecutivo federal lo expresó de manera coloquial: “con todo respeto, ¿quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos?”.

Reiteró la petición de que sean prudentes en sus opiniones respecto de las decisiones que se tomen en México.

“Nada más que sean más prudentes, más respetuosos y lo decimos en buen plan, como cuates”, indicó.