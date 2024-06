Ante cúpula empresarial, Sheinbaum promete que no habrá autoritarismos en reforma al Poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La reforma al Poder Judicial “de ninguna manera va a representar autoritarismos o una concentración del poder”, aseguró la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, ante el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Al asistir como invitada especial al Consejo Nacional del organismo cúpula de empresarios del país, reiteró que “no pensamos hacer una reforma fiscal” para recaudar más ingresos en el país, sino que se valdrá de otros mecanismos para aumentar la recaudación, entre ellos la digitalización hacia el interior del gobierno y en la aduanas, además del combate a la corrupción.

Y ante la críticas ahí vertidas por Héctor Larios, representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), sobre los asesinatos, asaltos, extorsión, y “participación del Crimen organizado en varios sectores productivos” en México, la morenista confió en que los índices delictivos seguirán disminuyendo con la estrategia que planteó en su campaña, cuyos principales ejes son la atención a las causas y la cero impunidad.

Agregó que, como lo hizo en la Jefatura de Gobierno de la CDMX, seguirá encabezando los gabinetes de seguridad todos los días “muy temprano” y que promoverá que la extorsión se convierta en delito grave para tener una mayor sanción y que se persiga de oficio.

La mañana de este miércoles, en el salón Castillo del Hotel Presidente Intercontinental, en la exclusiva zona de Polanco, Claudia Sheinbaum expuso su estrategia de “Prosperidad compartida”, la misma que difundió en su campaña presidencial, en la que destacó los números positivos de la economía mexicana, los planes de seguridad, energético, hídrico, educativo, de infraestructura, entre otros.

Riesgos del Plan C

Sin embargo, en la parte de las preguntas y respuestas de los empresarios, Rolando Vera, representante del Consejo Mexicano de Negocios, se salió del guión de apoyo del CCE a la iniciativa de reforma al Poder Judicial y le dijo directo a la morenista:

“La reforma al Poder Judicial que establece la elección popular de ministros, magistrados y jueces, podría poner en riesgo su capacidad técnica, imparcialidad e independencia. También nos preocupan los reformas al sistema electoral y a los órganos reguladores por su impacto en la certidumbre de las actividades económicas”.

El líder empresarial le dijo que entienden el propósito de las propuestas del llamado Plan C, pero “no parecen resolver el problema que les dieron origen”. Y le pidió que ante la inquietud que han mostrado los mercados por los anuncios de reformas, “es importante que todas las reformas que se presenten tengan como objetivo de que haya más inversión, más empleo y una mayor base gravable.

Ante el comentario, Sheinbaum Pardo invitó a los empresarios a participar en el Parlamento Abierto que organiza el Congreso de la Unión para analizar la reforma judicial, pero fue tajante:

“De ninguna manera está reforma va a representar autoritarismos, una concentración de poder; ese no es el objetivo. De hecho, el objetivo es que el Poder Judicial tenga su autonomía, más autonomía, y que tenga la posibilidad pues de representar realmente un Poder Judicial que procure la justicia junto con las fiscalías, en el caso en donde las fiscalías intervienen”.

Con tono, un tanto de reclamo, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México agregó:

“Además, imagínense, tantos años, en mi caso, que luché por la democracia en México, que ya llegando a presidenta lo que quisiera es concentrar el poder. No, no se trata de eso”.

La declaración arrancó aplausos entre las decenas de asistentes.

Para rematar su respuesta, la morenista añadió que “México es plural, es diverso, si hay una mayoría evidentemente que se mostró en esta elección y que tiene que respetarse esa voluntad, pero eso no quiere decir que no haya diálogo y tampoco quiere decir que eso signifique concentración del poder ni mucho menos. No es de ninguna manera el objetivo”.

Ya en ánimo conciliador, Sheinbaum Pardo reconoció que “muchas veces habrá cosas que en las que a lo mejor no estamos de acuerdo y no pasa nada esa es la democracia en México”.

Luego, invitó a los empresarios a poner al frente los elementos en que sí haya acuerdos y el cómo se pueden desarrollar por el bien del país.