Aprueban los foros para la reforma judicial; prometen que no serán una simulación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La Comisión Permanente aprobó que la Cámara de Diputados realicé los foros sobre la reforma al Poder Judicial, con la promesa de que no sólo sean una simulación y se respete su autonomía.

En la sesión en el pleno del Senado de la República, los legisladores debatieron acerca de la realización de los foros a la reforma del Poder Judicial, los cuales prevén comiencen el 26 de junio en la Cámara baja.

En el debate, los legisladores de oposición aprobaron la creación de los foros, pero exhortaron a que se realicen sin ser una simulación por parte del partido en el poder y sean escuchadas todas las voces.

En el debate, la senadora Claudia Ruiz Massieu afirmó que se trata de una reforma de Estado, la cual necesita un acuerdo amplio para que no quede en una simulación y ponga en riesgo la justicia para las personas.

“Estamos hablando de una reforma de Estado, no se trata solo de reunir los votos para aprobarla, sino darle viabilidad a través de un acuerdo lo más amplio posible que permita concretarla en beneficio de quien parece una injusticia, que garantice autonomía e imparcialidad a los juzgadores. Sin un acuerdo amplio, sin un diagnóstico preciso, sin esas herramientas necesarias para hacerla realidad no tendrá ningún mérito, ni posibilidad de éxito, sin esos elementos, la propuesta se queda en la simulación y la revancha, pero el peor riesgo es que se no va a ver justicia para la ciudadanía que la respaldó", explicó.

Por su parte, la senadora Beatriz Paredes pidió que la reforma al Poder Judicial sea independiente, no solo frente al poder Ejecutivo y Legislativo, sino a los poderes fácticos.

“Es indispensable garantizar ahora que estamos tocando uno de los pilares de Estado Nacional, el Poder Judicial, en primer lugar, su independencia. La reforma tiene que garantizar su independencia, su autonomía plena no solo de los poderes políticos el Ejecutivo y Legislativo, sobre todo de los poderes fácticos, muy claramente del crimen organizado, en segundo lugar su neutralidad con el soporte del conocimiento jurídico, su profesionalismo, su eficacia y eso supone la agilidad en el tratamiento de los asuntos y, desde luego, el respeto a las condiciones laborales de quienes han hecho posible el funcionamiento de ese poder", resaltó.

Por otro lado, el diputado del PT, Ángel Benjamín Robles Montoya, afirmó que es necesaria la reforma al Poder Judicial para que sea verdaderamente autónomo y se deje de solapar a evasores fiscales.

“El Poder Judicial tiene que ser reformado porque no se puede continuar con uno que solapa a evasores fiscales, cuyos jueces y magistrados se oponen a dejar de ganar más que el presidente de la República”, explicó.

Luego del debate se aprobó el dictamen para que la Cámara baja comience la realización de los foros, que en total serán ocho: tres en la Ciudad de México en San Lázaro y los otros en Jalisco, Chiapas, Puebla, Coahuila y Sinaloa.

Posteriormente, se realizó un debate nombrado el “Segundo piso de la cuarta transformación”, en lo que los legisladores dieron su postura al partido en el poder.

El diputado Carlos Alberto León afirmó que para que exista un “segundo piso se deben tener bases sólidas, sin embargo, los resultados indican lo contrario”.

“No se habla de los retos y problemas que tiene este país y, aunque lo quieran negar, los datos muestran que el gobierno no puede pensar en un segundo piso cuando los cimientos no están bien”, resaltó.

Por su parte, el diputado del PVEM, Luis Edgardo Palacios Díaz, puntualizó que es clara la ruta hacia la continuidad del proyecto de nación iniciado en 2018, con el cual se apunta a consolidar un régimen en donde predomine el interés del pueblo y se erradiquen toda clase de privilegios.

Así los legisladores morenistas y aliados sin mayor resistencia de la oposición dieron el primer paso a las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.