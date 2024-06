Elección popular de juzgadores es inviable: INCAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para el presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), Arturo Pueblita Fernández, la elección de los juzgadores federales en el país, propuesta en la iniciativa de reforma judicial próxima a discutirse en el Congreso de la Unión, es inviable.

Ayer, luego de celebrar la Asamblea Ordinaria del INCAM, Pueblita Fernández habló sobre la reforma al Poder Judicial propuesta por el Poder Ejecutivo federal misma que, afirmó, causa preocupación en el gremio jurídico.

“Yo creo que el tema de la elección de los juzgadores, de jueces y magistrados, en mi opinión es completa y absolutamente inviable y generaría un problema mayúsculo en los temas de impartición de justicia porque no hay capacidad para generar las designaciones de mil 600 funcionarios de alto nivel capacitados que hayan pasado controles de ética y que además tengan la experiencia profesional para dictar sentencias especializadas en materia constitucional y en determinadas materias como es la laboral, penal, administrativa, civil, en competencia económica, en telecomunicaciones, en radio y televisión, jueces de procesos penales, de control; es un tema verdaderamente complicado como para pretender de un plumazo borrar una estructura que a los mexicanos nos ha costado años y mucho dinero invertir para tener un sistema de justicia robusto”, comentó.

El abogado consideró una irresponsabilidad transmitir a la gente la elección de los jueces y magistrados para cuya designación debe haber mecanismos técnicos para garantizar que los perfiles mejor preparados lleguen a esos puestos.

Explicó que la iniciativa de reforma prevé tan sólo que los habitantes de la Ciudad de México voten para designar a los magistrados de tribunales colegiados, tres cada uno, existentes en la capital, lo que hace inviable la elección.

“Tenemos 24 tribunales colegiados en materia administrativa; 16 en materia laboral; 16 en materia civil; 10 en materia penal; en cada uno de los recusorios -Oriente, Sur y Norte-, tenemos cinco jueces de control; tres tribunales especializados en materia de telecomunicaciones; cada tribunal conformado por tres magistrados. Nos van a dar un libro y quién va a saber cómo votar, yo que soy abogado no voy a conocer a quiénes son esos juzgadores, no voy a estar capacitado como elector para definir cuál es el mejor perfil; me parece irresponsable que se pretenda transmitir a la gente una obligación que debe estar sustentada en mecanismos objetivos”, enfatizó.

Adelantó que el INCAM sí considera necesario perfeccionar al Poder Judicial pero que hay otros elementos que deben observarse para hacer una verdadera reforma al sistema judicial del país desde la distinción entre los poderes judiciales locales y el federal hasta la profesionalización de los ministerios públicos.

“Nosotros consideramos que sí es conveniente y necesario que se haga una reforma al Poder Judicial de la Federación, nada más que esta esta reforma se debe hacer con base en un análisis profundo y detallado de las diferentes opciones; el tema de la elección de ministros, magistrados y jueces es algo que vemos verdaderamente riesgoso, podríamos entender el caso de hacer una disminución de 11 a nueve ministros, incluso yo te podría decir que el tema de elegir a los ministros puede ser siempre y cuando las propuestas no sean como está previsto que unos los proponga el presidente, otros el Legislativo y otros el Poder Judicial; debe de haber una serie de exámenes”, agregó.

“Una de las cosas que se necesita cambiar del actual sistema de impartición de justicia y de la Suprema Corte corte es que hoy en día para ser secretario de acuerdos en un juzgado, actuario, juez de Distrito o magistrado de Colegiado se necesita pasar una serie de exámenes muy complejos para acceder a la posición y en cambio para llegar a ser ministro de la Corte se necesita nada más estar en una terna presentada por el presidente de la República, eso definitivamente tiene que cambiar”.

Para el presidente del INCAM el problema de que la justicia no sea accesible para todos no necesariamente recae en los juzgadores sino en los ministerios públicos, las defensorías de oficio, los propios colegios de abogados, las organizaciones defensoras de derechos humanos, entre otros, pues en todo litigio siempre habrá un ganador y un perdedor, situación que no cambiará necesariamente con la elección de juzgadores mediante voto popular.

“La función de los jueces no es ser populares, es ser justos”, refirió.

Aunque el INCAM está dispuesto a participar en los diálogos anunciados por la virtual candidata electa, Claudia Sheinbaum, de cara la discusión de la reforma, Pueblita reprochó que los legisladores que están convocando actualmente a los foros no serán los mismos que aprobarán las modifiaciones.

“Me llama mucho la atención este famoso parlamento abierto que se está convocando, lo está convocando una legislatura que ya no opera como legislatura, que ya no se reúne para trabajar en unas comisiones especializadas y, lo más grave de todo, no son los que van a votar la reforma constitucional, nos van a escuchar unos que ya no van a estar el día que se tome la decisión, eso sinceramente no es un tema serio y se necesita seriedad para afrontar una reforma constitucional que puede poner en vilo a la impartición de justicia en el país”, comentó.

Durante su discurso previo al informe semestral que rindió a los integrantes del INCAM, Pueblita Fernández abordó la preocupación en el gremio jurídico sobre los embates que han sufrido, así como los de los órganos autónomos.

Indicó que la reforma planteada debe ser siempre en respeto a la Constitución y no basarse en criterios políticos.

“Si bien es cierto que nuestro Colegio no es ajeno a los sucesos nacionales y al debate público que se ha insertado respecto al sistema de justicia federal es importante señalar que el diagnóstico bajo el cual se han realizado las propuestas han dejado de lado aspectos fundamentales como las fiscalías encargadas de la investigación y persecución de los delitos así como los temas de justicia local, los cuales deben incorporarse al debate nacional para encontrar una verdadera medida que mejore las condiciones de seguridad y justicia en un México lastimado”, apuntó.

Al evento y como parte del presidium acudió Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien coincidió en que los cambios al sistema judicial deben realizarse con respeto al estado de Derecho y enfatizó en que es papel de los abogados del país defender el mismo.

“Desde la Facultad de Derecho estamos en la mejor disposición de abonar en puntos importantes de la reforma, independientemente de cuál vaya a ser el proceso de selección queremos que se tome en cuenta un perfil profesional y también donde haya una evaluación ética y disciplinaria, me parece que eso sería muy importante; también el respeto a los derechos laborales que puedan tener los integrantes del Poder Judicial debe ser algo que que no debemos perder de vista”, comentó en entrevista para Proceso.

Víctor Olea Pelaez, presidente de la Barra Mexicana de Abogados (BMA), precisó que aunque aún no han sido convocados específicamente por el Poder Legislativo para participar en los foros de consulta, están dispuestos a participar para aportar argumentos sobre la iniciativa.

“La forma en la que está planteada la iniciativa actualmente, no es conveniente para el país, para la abogacía, para la sociedad, la división de poderes ni para la independencia judicial, esa es nuestra postura, somos muy respetuosos y tenemos plena apertura para participar en ese diálogo al que públicamente se nos ha convocado aunque en lo particular todavía no hemos recibido ninguna invitación estamos dispuestos a participar en eso”, explicó.

Olea Pelaez advirtió que no es conveniente la intervención de Arturo Zaldívar, ministro en retiro que forma parte del equipo de Sheinbaum, en los diálogos anunciados por la virtual candidata electa.

“Yo no sé si él (Zaldívar) sea una figura importante en el equipo de la doctora Sheinbaum, lo desconozco, no tengo noticia de ello y desde luego lo que sí te puedo apuntar es que definitivamente el exministro, expresidente de la Suprema Corte, desde luego no sería un interlocutor idóneo este para este tipo de diálogo, sobre todo con los colegios de abogados que él, como todos ustedes saben, ha denostado y ha criticado, no creo que sea la persona idónea para para esa función”, enfatizó.