Xóchitl Gálvez reaparece en el Senado y pide a Sheinbaum escuchar a la oposición (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras su derrota en las elecciones presidenciales, Xóchitl Gálvez reaparece en el Senado de la República y pide a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum escuchar a la oposición.

La excandidata presidencial detalló que acudió al Senado para una reunión con su grupo parlamentario, para conocer el tema de los foros del Poder Judicial y dar una propuesta.

Yo tengo la esperanza que la señora Sheinbaum, la doctora Sheinbaum, pues escuche a la oposición, uno de los graves errores del presidente actual fue haber gobernado sin escuchar a otra parte del país que piensa distinto, ella en su mensaje inicial dijo que estaría dispuesta a escuchar y yo estoy trabajando una propuesta en donde creo que es muy importante la certeza jurídica para lo que pueda venir”, explicó.

La legisladora detalló que México está en una buena oportunidad de inversiones, pero sin la certeza jurídica y con un poder Judicial sometido, por ello, resaltó que es importante reflexionar sobre el tema de elegir los jueces, magistrados y ministros por voto popular.

Respecto a los foros que se realizarán sobre el Poder Judicial, resaltó que no se quiere adelantar, sin embargo, consideró las encuestas “patito”.

“La encuesta de entrada me parece una un poco “patito” con todo respeto, las preguntas son muy complicadas la gente difícilmente entiende, si hay senadores que no entiende cuál es la diferencia en el Poder Judicial, delitos del fuero común, un delito del fuero federal, la gente lo que quiere es justicia y lo que están proponiendo no va enfocado a la justicia", detalló.

También dijo que antes de que termine su periodo en la Cámara Alta, la legisladora presentará una iniciativa para que el Presidente sí pueda ser sancionado, esto luego de la determinación del INE que el mandatario federal sí cometió violencia política de género contra de ella.