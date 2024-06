Morena denuncia detenciones de militantes; PAN señala a Guardia Nacional de “mapacherías”

SALTILLO, Coah. (apro).- El partido Morena denunció la detención de cinco de sus militantes en el estado de Coahuila, entre ellos un representante general, mientras que el PAN denunció que la Guardia Nacional mantiene acoso en el municipio de Múzquiz y opera como “mapache electoral”. Por su parte el fiscal especializado en Delitos Electorales, Alejandro González Estrada, informó que han recibido reportes de compra de votos que no se han confirmado.

En Múzquiz, el secretario general del PAN, Gerardo Aguado Gómez, señaló que la Guardia Nacional perdió el sentido y se encuentran intimidando a quienes son contrarios a Morena y sus partidos aliados.

“Hoy vemos una Guardia Nacional ayudando a que Morena pueda operar a bajar los recursos a sus huestes, a sus operadores; vemos a una Guardia Nacional intimidando a los que identifican como no operadores de la alcaldesa Tania Flores. Vemos una Guardia Nacional inhibiendo el voto de quienes no son afines de la alcaldesa y estamos viendo una operación abierta en favor de Morena y del PT”, señaló el también legislador local.

Exigió que se sacaran las manos del proceso electoral y se están documentando las denuncias por la operación de actividades ilícitas de la Guardia Nacional.

“Tenemos ya datos en distintas localidades y colonias aquí de Múzquiz, en Palaú y distintas localidades en donde la gente ha sido intimidada con la Guardia Nacional, ha sido detenida en cruceros y en las entradas, simplemente con el pretexto de hacer revisiones de rutina, cuando no se puede ni siquiera… cuando está prohibido. Realmente ellos deben dedicarse a salvar, que se dé en un ámbito de paz para fortalecer la democracia en el estado y en el país”, agregó.

Señaló que tienen 55 incidentes reportados donde la corporación federal intimida a la población y está operando en favor de la alcaldesa que busca la reelección.

Por su parte, el líder estatal de Morena, Diego del Bosque, denunció que hasta mediodía de este domingo fueron detenidas cinco personas; una en Saltillo, otra en Viesca y tres más en Piedras Negras, sin aparente motivo.

En tanto, le Fiscal Especializado en Delitos Electorales, Alejandro González Estrada, señaló que en los reportes recibidos por supuesta compra de votos no han sido confirmados.

Dijo que hay 90 puntos en todo el estado de Coahuila para recibir las denuncias de los ciudadanos, pero no se ha confirmado un delito electoral.