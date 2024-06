PAN espera una participación electoral superior al 2018

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Atayde, dijo que aunque algunas casillas abrieron con hasta una hora y media de retraso, en su partido esperan una participación en el proceso electoral superior a la de las elecciones de 2018, es decir, mayor al 70%.

Desde la sala de prensa de Santiago Taboada, candidato del PAN, PRI y PRD a la jefatura de Gobierno, el dirigente del partido blanquiazul dijo que hasta el momento la jornada electoral se ha desarrollado de manera tranquila, pues no ha recibido reportes “que amerite comunicar” de hechos de violencia o focos rojos en la capital.

Sin embargo, el coordinador de la campaña de Taboada, Federico Döring, habló sobre el retraso con el que abrieron algunas casillas en la capital: “No deja de ser un señalamiento que se hayan demorado la apertura de muchas casillas, afortunadamente no ha pegado en el ánimo de las personas que han decidido votar”.

Los acompañó el senador Emilio Álvarez Icaza, quien también forma parte del equipo de campaña del candidato y se refirió a la falsa amenaza de bomba en la casilla 752, ubicada en la avenida Loma del Parque, de la alcaldía Cuajimalpa:

“Una supuesta amenaza de bomba y la gente no lo permitió, y no pasó nada, más bien dicho los que llegaron con la falsedad se fueron”.

Y aseguró: “Hemos visto en algunos otros lugares de la ciudad algunos grupos operativos, eso pasó en la Roma Sur, gente que supuestamente eran observadores, llegó la policía a preguntar qué hacían ahí, finalmente se retiraron (...) son grupos que no entendemos qué hacen, no son de la zona, pero habrá que estar atentos que no quieran en algún momento impedir el voto”.

Álvarez Icaza hizo mención de la participación ciudadana en el proceso electoral y recordó su papel en el extranjero: “En términos de instalación, en general se reporta mucha gente, muchas filas queriendo votar en el extranjero, y acá este es un dato importante, porque en el extranjero la población que más ha votado es la población chilanga, y ese es un dato importante y significativo”.

El pasado 14 de mayo, en un encuentro con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), Santiago Taboada consideró que tiene el triunfo asegurado si la cantidad de electores supera más del 70% de participación.