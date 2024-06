"Va a ser una jornada dura y reñida": Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial por el PAN, PRI y PRD, acudió a ejercer su voto en la alcaldía Miguel Hidalgo, acompañada de su familia y del candidato a esa alcaldía Mauricio Tabe.

En la casilla ubicada en la colonia Reforma, dentro de la escuela primaria El Chamizal, Gálvez Ruiz pidió a los representantes de los partidos que la abanderan que resistan la jornada pues sostuvo será un conteo difícil:

“A los que van a cuidar el voto de los partidos también, que aguanten, va a ser una jornada dura, difícil, reñida, no es un día de campo para los que creían que es un trámite, hay una gran participación, lo dije desde un principio”.

Galvez aprovechó el momento para recordar su postura respecto a la intromisión presidencial en el proceso electoral, así como para referirse a las condiciones de violencia.

“Ya fue una contienda inequitativa, ya el presidente se metió todo lo que quiso, apoyó a su candidata todo lo que quiso, pero a pesar de eso los mexicanos van a tomar la decisión”.

También, dijo que ésta “ya no fue una jornada tranquila, por cierto lamento mucho que más de 25 personas no lleguen a esta jornada, ayer hablé con la esposa del candidato de Coyuca de Benítez, que va a ser la candidata, reconozco su valentía para tomar esa decisión, se habla de 25, de 30, pero ellos no están en esta jornada, y es la más violenta en la historia de México, no es algo positivo”.

Durante el recorrido de su casa a la casilla y ya en la fila, hubo gente con pancartas y cartelones de apoyo, mientras que otros lanzaron porras improvisadas.

Sin embargo, no todo fue vítores pues uno de los vecinos del lugar le gritó “es una ignorante y no la queremos, es una ignorante con ocurrencias”.

El momento fue tenso pues la mayoría de los formados empezó a recriminar al espontáneo que regresó a la fila de votación en silencio.

Así, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México vivió el momento de sufragar para luego acudir al restaurante El Cardenal a desayunar y luego concentrarse en el Hotel Presidente Intercontinental donde se ubica su war room.