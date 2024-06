"No ofendí a la señora Xóchitl Gálvez, no hay prueba de eso": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no entender “de dónde salió” la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de que cometió violencia política en razón de género contra Xóchitl Gálvez, durante campañas electorales.

El mandataro dio estas declaraciones pese a los detalles que dio el tribunal para explicar que no se trata de las palabras que use sino de la idea que transmitió en torno a Gálvez.

La Sala Especializada estimó que López Obrador cometió este tipo de violencia al indicar que la candidata de la oposición obtuvo su candidatura “por decisión de un grupo de personas con un poder político, que la designaron para utilizar su imagen como una mujer de pueblo y que con ello pretende causar simpatía en el electorado”, dicha cúpula está conformada por hombres.

De acuerdo con la resolución, esos señalamientos causaron “violencia simbólica con el objeto de menoscabar el reconocimiento de sus derechos políticos, con base en carácter de mujer e indígena, al reforzar el estereotipo de inferioridad o dependencia para acceder a cargos políticos, y no es autónoma en su toma de decisiones”.

“No se de donde salió eso. Me consta que en una ocasión en el instituto electoral tergiversaron una consejera del bloque conservador se atrevió a cambiar mis palabras, Incluso hasta la sancionaron en el mismo instituto electoral, un funcionario. Pero nunca he ofendido a la señora. No se de donde salió eso”, se defendió.

La resolución se quedó en lo simbólico, al no sancionar esta conducta de violencia de género, por lo que Gálvez pidió que se emitan castigos para evitar que estas actitudes se repitan en otros procesos electorales.