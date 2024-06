AMLO asegura que Claudia Sheinbaum transmite mucha confianza al sector empresarial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “La (virtual) presidenta electa (Claudia Sheinbaum) transmite mucha confianza” al sector empresarial, opinó el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de que los nombramientos de una parte de su gabinete han ayudado mucho al comportamiento de los mercados financieros.

La reunión que Sheinbaum tuvo ayer es muestra de que “todos quieren ayudar y se están sumando”, incluso los que no simpatizan, dijo, con la transformación del país. “Están en un plan muy positivo, le tienen mucha confianza a Claudia, y va a ayudar mucho eso”.

En torno al peso que revierte la mala racha de depreciación, el mandatario federal consideró que desde que se manejó que Rogelio Ramírez de la O, actual secretario de Hacienda, continuará en el cargo en el próximo gobierno, se comenzó a observar un cambio.

“Desde que se decidió que iba a continuar Rogelio Ramírez de la O… que tomó la presidenta electa, en Hacienda, eso a los inversionistas, a los financieros les importa y Rogelio tiene muy buen prestigio, es un profesional de primer orden que da mucha confianza”.

El nombramiento de una parte del gabinete “también ayudó”, porque “fue buena noticia para inversionistas empresarios los nombramientos que hizo la (virtual) presidenta (electa, Claudia Sheinbaum)”. Aprovechó para destacar también la labor de su gobierno. “Lo otro que es estructural que está muy fuerte la economía de México, no se asusta el grupo que invierte porque están informados, saben que hay inversión pública, extranjera récord, hay crecimiento económico”.

En su gobierno, agregó, hay incremento salarial, fortalecimiento del mercado interno, empleo casi pleno, “como nunca”. “En el caso del peso, yo creo que vamos a lograr algo que no se había visto en más de 50 años: No va a haber devaluación en este sexenio”, porque en el resto de sexenios, recordó desde Luis Echeverría, terminaron con una importante devaluación.

“Y en este sexenio lo que diga mi dedito, nada más que está muy difícil reconocerlo. Somos el país del mundo en el que más se ha fortalecido la moneda con relación al dólar, aun con estos eventos que hubo últimamente. De todas formas, estamos hablando de una apreciación, desde que llegamos hasta hoy, del 10%, eso no se veía”, detalló.

Otro factor, destacó, es la estabilidad política, “que se haya celebrado elección sin problemas, no hay manifestación. Ya quiero que se recomponga el agrupamiento conservador que llamaron marea rosa para que haya contrapesos, como ellos plantean”.

Incluso, a la oposición les aconsejó “que le echen ganas, hay que seguir adelante. No es que ya nos vemos hasta la elección intermedia, dentro de tres años vamos a volver. No, no, no, hay que seguir adelante y hacer la autocrítica, ¿que pasó? ¿Por qué esos resultados? Y pedirle cuentas a los que les ofrecieron una estrategia que resultó un rotundo fracaso. Además, cuánto dinero invertido, millones de dólares y además millones de mentiras”.

En cuanto a los empresarios el jefe del Ejecutivo Federal consideró que con su administración “no se portaron mal”, al contrario, fue muy buena la relación con los representantes de ese sector.

“Yo tengo que agradecerles que aún a disgusto supieron ser institucionales y, lo más importante, cuando se les planteó que eran otros tiempos y otras reglas y que había que pagar impuestos, porque sí pagaban, pero había un grupo que no pagaba, pero sí había un grupo selecto muy cercano al gobierno y coincidía que eran los más grandes (…) Cuando se habló con ellos entendieron que ya no iba a haber condonaciones de impuestos”.

Antes, recordó era “legal” que les condonaran impuestos, porque lo autorizaba el presidente en turno y el secretario de Hacienda. “Era injusto, inmoral, cómo un campesino al comprar un machete, un molino para hacer sus tortillas, una muda de ropa, tenía que pagar impuestos y los de mero arriba no pagaban”.

Esto ayudó a la recaudación la cual creció “como nunca” y por esa razón, afirmó, no se tuvo que endeudar al país para enfrentar la pandemia; incluso reiteró que su administración dejará 2 puntos del PIB disponibles “para la nueva administración, que no tenga ningún problema”.

Ahora los empresarios, reconoció, han actuado con responsabilidad y opinó que “con Claudia han actuado de manera muy respetuosa, expresando su deseo de ayudar”.

A la virtual presidenta quieren conocerla dirigentes de otros países. “Me da risa porque me hablan algunos presidentes de otros países y me dicen que van a venir, que quieren verme, `es que también queremos ver a la presidenta´, son amigos, van a pasar a saludarme a mí, pero está siendo bien recibida en lo internacional. Se habla muy bien de México”.

Añadió que “no es poca cosa 200 años tuvieron que pasar para que se tenga una mujer presidenta. Eso no ha pasado en Estados Unidos, en Canadá. Claudia es excepcional, tiene todo, está bien preparada, tiene muy buen nivel de educación nivel académico, tiene experiencia. Es muy inteligente, sensible, honesta, es muy buena expositora como fue maestra y no es fácil exponer (…) Claudia tiene todo eso. La verdad que estamos muy contentos”.