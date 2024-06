“Yo no estoy recomendando a nadie”: AMLO celebra gabinete de Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apto).- El presidente Andrés Manuel López Obrador palomeó los nombramientos de gabinete de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, “supo escoger bien”.

El mandatario opinó sobre la decisión de mantener a algunos de sus funcionarios para el próximo gabinete del Ejecutivo federal y de los que no lo fueron comentó que anteriormente él pensó en incluirlos, pero en su momento no se concretó; al mismo tiempo aclaró que Sheinbaum actúa con libertad porque no recomendó a ninguno.

Calificó de “muy buenos los nombramientos que se hicieron ayer. La presidenta electa supo escoger bien para los cargos a servidores públicos mujeres y hombres que garantizan la continuidad con cambio”, además de que son experimentados y reiteró su opinión sobre cada uno.

“Marcelo Ebrard tiene muchísima experiencia, va, -como él mismo lo expresó ayer- por instrucciones de la presidenta, a hacerse cargo de mantener la política económica, comercial con el gobierno de Estados Unidos, que es muy importante”.

A Ebrard, dijo, mantuvo acercamientos con el gobierno se Estados Unidos para que se firmara el tratado comercial que consideró fue muy favorable para México.

“Por eso ha crecido la inversión extranjera como nunca en el país. Son cifras récord las del año pasado y lo que de proyecto para este año. De primera”.

El propuesto como secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, “muy bueno, ya fue embajador de México en la ONU y tiene una trayectoria académica de servicio público. Excepcional”

De la actual canciller Alicia Bárcena “pues además de su amplio conocimiento en la política exterior en organismos internacionales, ella inició defendiendo el medio ambiente, fue subsecretaría de esa Secretaría hace 20 años, más y es una experta”.

Sobre “la propuesta para el Conahcyt, que la presidenta quiere convertir en secretaría, es muy buena idea Rosaura (Ruiz) es también una científica de mucho tiempo atrás, muy reconocida también en el ámbito de la ciencia y de desarrollo tecnológico”.

Julio Berdegué, propuesto para la Secretaría de Agricultura “es un experto en la materia, es un profesional, conoce bastante sobre producción agropecuaria”.

Consideró que él sabe también de la importancia que tiene la autosuficiencia alimentaria. “Además es una gente honesta, como todos, él es un destacadísimo especialista en el sector agropecuario”.

Dijo que incluso él lo invitó a su gobierno, “le había propuesto que trabajara con nosotros no en la secretaría, estaba yo planteando otro lugar en la misma secretaría, en el mismo sector agropecuario” y aunque también en su momento no se pudo, mantiene su opinión de que “es de primera, reconocido mundialmente”.

De Ernestina Godoy, como consejera expresó: “Uy Ernestina… Cuando fui electo para jefe de Gobierno en el 2000, hace 24 años la invité para consejera jurídica en el gobierno de la ciudad y ella no aceptó, quiso ayudar y siempre estuvo asesorándonos y ella recomendó a Estela Ríos, la que es ahora consejera de gobierno federal porque formaban parte de un grupo de abogados democráticos”.

De Godoy también extendió sus comentarios para recorrer que fue procuradora en la Ciudad de México.

“Una mujer de principios, incorruptible”.

Incluso adelantó que “muy bien todos los nombramientos y van a ser así… seguramente los que vengan”.

En ese momento consideró pertinente su aclaración:

Sobra decir que la presidenta electa está actuando con absoluta libertad. Yo no estoy recomendando a nadie. Yo creo que ella sabe muy bien conoce quién puede ayudarla”.

Después comenzó con el recuento de la diferencia de los cargos y los encargos.

“Cuando se está en un proceso de transformación no necesariamente todo depende de la formalidad de los organigramas o el nivel que se tiene en el gobierno” y fue varios minutos después cuando insistió:

“Va a tener un buen equipo la presidenta, está escogiendo muy bien. Ya se tiene la experiencia, ella fue jefa delegacional, jefa de gobierno, secretaría de Medio Ambiente. Conoce a muchos y buenos servidores públicos, con experiencia, con mística de servicio, honestos. Lo vi muy bien”.