Juez ordena liberar a mujer acusada de participar en el plagio y homicidio de Hugo Alberto Wallace

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal ordenó liberar a Brenda Quevedo Cruz, a quien las autoridades señalaron por supuestamente haber participado en el plagio y homicidio de Hugo Alberto Wallace, ocurrido en el año 2005.

El juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales concedió el cese de la prisión preventiva a la que Quevedo Cruz está sujeta desde hace 15 años y le impuso el arraigo domiciliario con vigilancia de la Policía Federal Ministerial.

También deberá usar un localizador electrónico, que deberá pagar la Fiscalía General de la República (FGR) por ser quien lo solicitó; se le prohibió salir de la Ciudad de México o del país sin previa autorización judicial y tampoco podrá acercarse o comunicarse a la víctima indirecta en el caso, es decir, a Isabel Miranda de Wallace ni a su familia.

La resolución fue emitida este lunes en audiencia celebrada en cumplimiento a una sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación de la Ciudad de México el pasado 21 de junio en la que determinó el cese de la prisión preventiva como medida cautelar impuesta al considerar que no está justificada la prolongación de la misma.

El Colegiado indicó en su sentencia de apelación que las circunstancias que en su momento justificaron que Brenda Quevedo permaneciera en prisión preventiva, han variado con el transcurso del tiempo.

Al cumplir la sentencia, el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales señaló también que la medida ha resultado excesiva pues a la fecha, Quevedo Cruz no ha sido sentenciada y, por tanto, mantenerla más tiempo en prisión no es proporcional ni adecuado debido a que no existe actualmente una necesidad real para ello.

Debido a las nuevas medidas que le fueron impuestas, se espera que sea liberada en las próximas horas o en las primeras horas del día de mañana para continuar su proceso fuera del centro penitenciario.

El Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) recordó que, de acuerdo con la recomendación VG127/2023 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Opinión 45/2020 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, Brenda Quevedo es reconocida como sobreviviente de actos de tortura sexual ocurridos durante su detención y privación de la libertad.