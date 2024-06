Rosa Icela Rodríguez contradice a AMLO por cifra de candidatos asesinados durante la elección

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez contradijo y corrigió al presidente Andrés Manuel López Obrador al hablar sobre el número de candidatos asesinados durante el pasado proceso electoral. La semana pasada, el mandatario minimizó los hechos de violencia durante la elección y presumió que el número había sido menor que en otras elecciones.

Hoy, la secretaria de la SSPC reveló que fueron 12 los candidatos registrados, mientras que la semana pasada el mandatario aseguró que habían sido seis.

La semana pasada al ser cuestionado sobre la ola de violencia electoral, López Obrador rechazó que hubiera un incremento en el número de homicidios de contendientes.

"Hablo con gente que, se supone, están informados y me dicen ‘¿Por qué hubo 60 candidatos asesinados?’ Y les digo: No, no hubo 60, creo que fueron seis, y fueron menos que la elección del 21, y menos que la elección del 18, y menos que la elección del 12 y menos que la elección del 6. Entonces, es una desinformación", aseguró el presidente en la conferencia del pasado 14 de junio.