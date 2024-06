“Hay inquietudes, pero también propuestas”: Monreal revela diálogo con jueces y magistrados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador Ricardo Monreal reveló que ha hablado con jueces y magistrados, quienes le han mencionado sus inquietudes sobre la reforma judicial.

Sin embargo, no detalló por ahora sus principales planteamientos debido a que los expondrán durante los foros que inician el 27 de junio en la Cámara de Diputados.

“No es secrecía, pero quieren primero expresármelo para turnármelo a la Comisión de Redacción de la Cámara de Diputados. Me han pedido que no se difunda de momento los planteamientos que me han hecho por separado, incluyendo el grupo de tribunales de justicia local, de ministros de la Corte o de Jueces, pero sí me he reunido con ellos”, detalló.

El legislador expresó que, para el primer foro sobre la reforma al Poder Judicial, espera que todos los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) acudan con el fin de escuchar los diálogos sobre la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sí me he reunido con ministros, jueces y magistrados, en lo que se llama comúnmente alegatos de oídas. Los escuchamos con respeto y hay inquietudes, pero también propuestas. Yo creo casi estoy seguro que mañana estarán todos los ministros de la Corte en el inicio de los diálogos que llevaremos en la Cámara de Diputados y estarán todos los o la mayoría de los consejeros de la Judicatura”, detalló.