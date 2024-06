Fernández Noroña revela que “va a valorar” una propuesta de Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de tres días de reclamos públicos, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña se reunió con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, quien, según dijo, le hizo una propuesta que va a “valorar”, aunque segundos después y tras darle vueltas al tema, confirmó que se quedará en el Senado de la República.

La tarde de este jueves, el exaspirante presidencial acudió a la casa de transición de la futura presidenta, luego de que hizo varios pronunciamientos públicos desde el pasado lunes, en los que denunció el incumplimiento del acuerdo interno entre los exaspirantes presidenciales de Morena de que, quien ganara la candidatura y la Presidencia, daría un cargo en su gabinete y en el Congreso de la Unión a sus compañeros.

En días pasados, Sheinbaum Pardo aclaró que ese acuerdo solo era entre los aspirantes de Morena, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López y ella, sin incluirlo a él ni a Manuel Velasco.

La tarde de este jueves, tras el encuentro, el legislador por el PT contó: “Ella al principio me comentó que la interpretación es correcta. Yo tengo otra opinión sobre el tema de los acuerdos para las posiciones internas, pero insisto, me parece que eso no es lo sustantivo”.

Entonces, reveló que la exjefa de gobierno de la Ciudad de México le hizo un ofrecimiento: “Sí me planteó algo que voy a valorar”.

-¿Qué fue?, ¿en el Legislativo o en el Ejecutivo?

-A ver, primero me parece muy importante que ella me haya refrendado el que la comunicación es expedita y abierta, y eso es un privilegio y una responsabilidad. Yo le agradezco mucho ese nivel de confianza y ese me parece el cargo más importante que cualquier otro que pudiera tener, el acceso permanente, respondió evasivamente.

La prensa le insistió para saber qué le planteó Sheinbaum Pardo, pero, de nuevo, se negó: “No, porque si no lo voy a aceptar ¿para qué lo digo? Y si lo acepto, también ¿para qué lo digo? Lo voy a pensar”.

-¿Pero en el Legislativo o en el Ejecutivo?

-Ya dije, ya dije que yo me voy a quedar en el Senado. Ya lo comenté. Ahí voy a ser, ese es mi, pues yo soy un parlamentario ¡hombre!

Fernández Noroña dijo que, tras la reunión con la morenista se quedó “muy contento porque estamos compartiendo los asuntos de fondo y estamos compartiendo el fortalecimiento del movimiento, la democratización”.

“El compañero presidente”

En su tono sarcástico, Gerardo Fernández Noroña contó que en el encuentro con Sheinbaum Pardo platicaron de un libro de Martin Luther King y que le sugirió algunos textos.

Luego, destacó la relación “de mucho tiempo, de mucho cariño, de mucha coincidencia” y comentó que en la reunión refrendaron el “compromiso fundamental de cuidar la unidad del movimiento. Eso es lo central, todo lo demás es anecdótico y secundario”.

Enseguida, como si no hubiera habido reclamos de su parte porque no le han dado ningún cargo, añadió: “No es un asunto de cargos, es un asunto de la importancia del movimiento, del servicio, de la unidad”.

Y lanzó: “Sí me quedo en el Senado, ese fue el compromiso que hicimos, nunca hablamos de la posibilidad de que yo estuviese en el gabinete, Yo no tengo ninguna expectativa en ese tipo y voy a estar en el Senado”.

Sobre las declaraciones que hizo por la mañana en el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por ese mismo acuerdo, Fernández Noroña también bajó el tono:

“Nunca lo dije decepcionado. Yo lo quiero mucho, le reconozco su liderazgo. Eso no dije, no hay ninguna parte del texto que leyera que yo dijera que estoy decepcionado del compañero presidente”.

-¿Cómo está con él?

-Bien, como dice el compañero presidente: lo público es cada vez más público y no debe sorprender que dentro del movimiento discutamos cosas como esta que se está discutiendo, que seguro se seguirá discutiendo.

-¿Mantiene su aspiración para el 2030?

-Esa pregunta ni se pregunta.