Martí Batres ofrece informe de labores entre quejas por desaparecidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “¿Cuándo se van a ocupar de las desapariciones en la Ciudad?, porque no le dan importancia”, fue el mensaje que un grupo de mujeres, familiares de desaparecidos, le enviaron al jefe de Gobierno, Martí Batres, durante su primer y único informe anual de su administración, en el que también se pronunció una habitante de la alcaldía Cuauhtémoc, que denunció la amenaza de desalojo en el edificio donde vive.

Es jueves, Batres ofreció su informe correspondiente al periodo de junio 2023–junio 2024, lo hizo frente a 35 mil personas -según la Secretaría de Gobierno (SEGOB)-, congregadas a los pies del Monumento a la Revolución, donde enfatizó que en septiembre ofrecerá otro informe sobre los seis años de Gobierno, es decir, hablará también sobre la administración de la exjefa de Gobierno y ahora virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum.

Para el evento montaron un escenario con varias pantallas y una carpa que cubrió una tercera parte de la explanada, bajo la cual el mandatario adelantó que el próximo lunes anunciará el plan de 100 días, con el que trabajará los últimos meses que quedan de su administración, que inició en junio de 2023, cuando Sheinbaum pidió licencia para ser electa como la candidata a la presidencia de México, de la mano de Morena-PT-PVEM.

También destacó que, durante ese periodo, el Gobierno capitalino ha tenido reuniones con organizaciones populares, sindicatos, mujeres, activistas de la diversidad, comunidades indígenas, pueblos originarios, académicos, con universidades, medios de comunicación, empresarios, legisladores, gobernadores, alcaldes, autoridades federales, y embajadores.

“Formamos parte de un movimiento, de una poderosa fuerza de transformación”, sentenció el mandatario ante los asistentes que sostenían banderas con el logotipo de Morena.

Crisis de desaparecidos

Al finalizar el evento, un grupo de mujeres levantó unos gafetes con fotografías de sus familiares desaparecidos para exigir justicia.

Estuvieron presentes, Jaqueline Palmeros, integrante del colectivo 'Una Luz en el Camino', quien busca a su hija Jael Montserrat, desaparecida a sus 21 años en la alcaldía Iztacalco; Rosa María Silva, que busca a su hija, Victoria Lizbeth Posada Silva, desaparecida el 6 de marzo de 2021 en la carretera Picacho-Ajusco; Adriana Gutiérrez Cabrera, que busca a su hijo Irving Ulises Torres Gutiérrez, que desapareció el 4 de septiembre de 2019, en Álvaro Obregón; y Carolina Espinoza, que busca a su esposo, Ignacio Santiago Pérez, que era médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y desapareció el 12 de junio de 2020, en la alcaldía Magdalena Contreras.

En entrevista con Proceso, Jaqueline Palmeros afirmó que la problemática de desaparecidos aumenta en la capital a pasos agigantados, y remarcó con indignación que el mandatario local no mencionó a los desaparecidos en su informe: “Nos siguen haciendo falta más de 5 mil desaparecidos en la Ciudad de México".

Luego, dio su opinión sobre las desapariciones en la capital en relación con la administración de Batres: “No le han prestado la atención que necesitamos, en ningún momento él hizo ningún pronunciamiento de apoyo a víctimas de desaparición, a víctimas indirectas, a los procesos de las víctimas de desaparición (...) también hemos solicitado que trabaje en un proyecto que teníamos para prevención de la desaparición de niñas, niños y adolescentes y tampoco nos ha hecho caso”. Protesta por desaparecidos. Foto: Miguel Dimayuga

Las familiares de desaparecidos consideraron que la ciudad tiene un largo camino por avanzar en materia de seguridad, sobre lo que abundó Rosa María Silva: “El sistema debe de cambiar, forzosamente debe de cambiar porque no está funcionando”.

Ella dijo que cuando los detenidos por desapariciones en la CDMX tienen la oportunidad de revocar y buscar maneras de evadir la justicia: “Eso no es justo, porque entonces los derechos de los que hoy tenemos desaparecidos, que son nuestros seres queridos, no son escuchados, ellos no se pueden defender”.

Desalojo en Cuauhtémoc

Mientras el jefe de Gobierno utilizaba el micrófono para dar su informe anual con un listado de cifras, una mujer comenzó a gritar: “¡Justicia!”.

La mujer no quiso revelar su nombre a Proceso, pero compartió que acudió en compañía de vecinos del edificio en el que vive en la colonia Buenavista, de la alcaldía Cuauhtémoc, para entregarle al dirigente capitalino una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el escrito, los inconformes denunciaron irregularidades en la administración y la propiedad del inmueble, lo que ocasionó que fueran víctimas de presuntos integrantes del Grupo Unión de Vecinos Frente del Pueblo A.C, que irrumpieron en sus viviendas e intentaron desalojarlos.

La mujer compartió un video de las cámaras de seguridad instaladas en las escaleras del edificio, en él se puede apreciar a un grupo de hombres gritando, “¡desalojo!”, mientras intentan abrir las puertas de los departamentos.

En un momento de la grabación se observa cómo logran abrir una puerta con ayuda de un martillo, y comienzan a sacar a las personas que se encontraban en su interior, entre ellos menores de edad.

Además, se ve como por las escaleras comienzan a bajar personas de los pisos de arriba, mientras los sujetos continúan repitiéndoles que se trata de un desalojo y les piden que se retiren del lugar.

En el momento del evento, en el que la mujer intentó pronunciarse sobre la situación que atraviesa, al menos dos integrantes de la organización se acercaron con ella e intentaron calmar la situación, en tanto, Martí Batres continuó su discurso sin interrupciones.