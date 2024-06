"No todos son corruptos"; así defendió el ministro Laynez a los trabajadores del PJF

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ministro Javier Laynez Potisek defendió a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y destacó diversas resoluciones judiciales que, afirmó, demuestran que no todos sus integrantes son corruptos, como se les acusa.

Indicó que esos juzgadores no están alejados de la sociedad ni son corruptos y criticó que el sistema de designación por voto popular haga que ellos y más de mil jueces y magistrados más dependan de su capacidad para comprometer, hacer campaña y buscar los sufragios para tener la posibilidad de regresar a sus puestos, como lo establece la reforma judicial propuesta por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Discúlpeme, y lo digo con todo respeto, pero me rehusó a creer que 30 años después este sistema sólo haya traído como resultado corrupción, ineficiencias, impunidad o tráfico de influencias”, dijo.

Reconoció que el Poder Judicial tiene problemas y deficiencias como la incapacidad de comunicarse con la sociedad y transmitir qué hacen, quiénes son y cómo juzgan y que la propuesta de elegir juzgadores por voto popular puede agravar esos problemas.

“Por favor, no tomen esto como un acto de soberbia o de arrogancia, es que fuimos educados e instruidos en la idea de que el juez es una persona que hace su trabajo, de manera prudente, de manera discreta, en la soledad de su despacho y que sólo habla por sus sentencias.

“Bueno, ya nos dimos cuenta que esto, hoy en día, no es tan real y que no hemos sabido acercarnos a las jóvenes, a los jóvenes, pero retomo, considero que la elección, pues mi punto de vista personal, por votación popular, no es la solución a los problemas que aquejan al Poder Judicial Federal, y permítanme ponerlo sobre la mesa como tema de discusión, yo temo que esta propuesta pueda agravar drásticamente esos problemas”, expresó.