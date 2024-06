Dueña de la bodega Saldos Koko regala toda su mercancía para evitar decomiso del SAT

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El miércoles 26 de junio, elementos del Servicio de Administración Tributaria de Baja California (SAT BC) ejecutaron un operativo en la bodega Saldos Koko; la dueña del establecimiento denuncia que fue un acto de corrupción.

Los trabajadores de SAT BC se presentaron con el rostro cubierto en la bodega, por lo que Jazmín Alejandra Sandoval –dueña del negocio– solicitó a los agentes que se identificaran y mostraran una orden oficial para proceder con la revisión, a lo que presuntamente se negaron.

De acuerdo con reportes, los empleados del SAT BC procedieron a un embargo precautorio de la mercancía, ya que nadie pudo presentar una factura que comprobara la propiedad de los productos. Esto contrasta con declaraciones de la dueña de la bodega, quien ha denunciado es parte de una venganza por haber denunciado a dos agentes de esa misma dependencia, quienes presuntamente habrían tratado de extorsionar a una clienta.

“Necesito que me hagan el favor de llevarse la mercancía (…) yo les voy a regalar la mercancía”, pidió Jazmín Alejandra a sus clientes por medio de videos en sus redes sociales, para evitar que sus productos fueran decomisados.

La emprendedora también denunció presuntos actos de corrupción: “Se comunicaron conmigo y tengo los mensajes donde me piden mil 500 dólares por mes, para que me dejen de molestar, yo les dije que no iba a dar ni un solo centavo, por eso estas personas están aquí. Y 20 mil dólares querían de inicio”.

Durante la inspección, los empleados gubernamentales encontraron cajas de vapeadores, los cuales están prohibidos por el gobierno federal. La comerciante aseguró que es lo “único ilegal” que tienen.

“Los motivos eran suficientes para hacer una investigación (…) debo decir que la representante de la empresa se comportó con mucha cautela y eso habla de la buena fe de la ciudadana y nos obliga a revisar lo que pasó y establecer responsabilidades”, dijo Alfredo Álvarez Cárdenas secretario general de Gobierno, según fue consignado por “Excelsior”.

Álvarez Cárdenas dio a conocer que la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila les pidió que realizaran la investigación del caso para deslindar responsabilidades. El funcionario dio a conocer que convocó a una reunión con Jazmín Alejandra el próximo lunes 1 de julio, con el objetivo de analizar el caso, las presuntas faltas y señalamientos contra los agentes del SAT BC.