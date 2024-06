Madre de víctima de feminicidio pide a Claudia Sheinbaum luchar contra la violencia machista

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Como madre, como ciudadana y como víctima le solicitó a la virtual presidenta electa que establezca una política clara y contundente contra la violencia machista”, ese fue el mensaje que Irinea Buendía le mandó a Claudia Sheinbaum, a 14 años de que su hija, Mariana Lima, fue víctima de feminicidio.

La mañana de este viernes, Irinea Buendía se presentó en el Ángel de la Independencia para montar un homenaje en honor a su hija, Mariana Lima Buendía, quien era una abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y a sus 29 años fue asesinada por su esposo el expolicía judicial, Julio César Hernández Ballinas, el 28 de junio de 2010, en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México,

Mientras las personas que acudieron para acompañarla en el homenaje montaban flores, cruces y tablas de madera pintadas de rosa con la palabra “feminicidio”, la activista por los derechos de las mujeres y niñas solicitó ante medios de comunicación una cita con la próxima presidenta de México: “Para que nos reciba y escuche nuestras propuestas, para garantizar justicia en los casos de feminicidio”.

En entrevista con Proceso, Irinea Buendía habló sobre las expectativas que tiene sobre la administración de la morenista: “Ha prometido muchas cosas, de que va a atender la violencia hacia la mujer, entonces, pues yo espero que cumpla, si quisiera que nos tomara en cuenta, si quisiera que realmente lo que ha dicho en su campaña, que lo cumpliera”.

Entonces, agregó: “Ojalá no vaya a pasar lo mismo que pasó con Andrés Manuel López Obrador (actual presidente de México), que fueron muchas promesas las que hizo, pero no cumplió, en cuanto a la violencia hacia la mujer no cumplió ninguna, porque al menos a nosotras nunca nos quiso recibir”.

Recordó que en junio de 2023 envió una propuesta al Congreso del Estado de México para que se aprobara la ley “Mariana Lima Buendía”, la cual plantea investigar con perspectiva de género y la debida diligencia todas las muertes violentas de niñas, adolescentes y mujeres, incluidos los suicidios y accidentes.

Ahora, Irinea Buendía espera que Sheinbaum la apoye a promover la iniciativa a nivel nacional: “Todas las muertes violentas de mujeres se tienen que investigar con perspectiva de género, para poder acreditar que se trata de un feminicidio, si se investiga como un homicidio nunca van a poder llegar a la verdad, porque los homicidios no tienen razón de género”.

Este 28 de junio, se cumplen 14 años del feminicidio de Mariana Lima Buendía, tras el cual su madre emprendió una lucha para demostrar que la muerte de su hija se trató de un feminicidio y no de un suicidio, como declaró su agresor para formular la hipótesis con la que iniciaron las investigaciones del caso.

Gracias a los esfuerzos de Irinea Buendía, cinco años después del feminicidio, el 25 de marzo de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó la sentencia histórica “Mariana Lima Buendía”, en la que ordenó a la Procuraduría del Estado de México rehacer la investigación bajo la hipótesis del feminicidio y aplicando la perspectiva de género.

El feminicida fue detenido el 23 de junio de 2016, sin embargo, buscó dilatar el proceso con amparos durante siete años, por lo que fue hasta trece años después del feminicidio que el Poder Judicial del Estado de México dio a conocer su sentencia condenatoria de 70 años de prisión.

Actualmente, Irinea Buendía continúa con la Caravana Nacional contra el Feminicidio, que inició en noviembre de 2022, para recorrer las Fiscalías de todos los estados de la República Mexicana y difundir el caso de su hija.

Buendía compartió que hasta el momento ha visitado 27 estados: “Me doy cuenta de cómo está la violencia extrema hacia las mujeres de todas las edades, entonces a mí no me pueden decir que no es cierto, he visitado el Registro Civil, he visitado funerarias”.