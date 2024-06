Tras desalojo de migrantes, vecinos rehabilitarán plaza Giordano Bruno con recursos de programa barrial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Vecinos de la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, compartieron que, con recursos del programa “Mejoramiento Barrial”, será rehabilitada la plaza Giordano Bruno, en la cual hace 20 días fue desalojado el campamento de migrantes que se instaló aproximadamente hace dos años.

Lo anterior fue anunciado por Ana Gabriela González, integrante del Comité de la colonia Juárez, durante la entrega de recursos de dicho programa, encabezada por el jefe de Gobierno, Martí Batres, quien precisó que actualmente, “Mejoramiento Barrial” cuenta con un presupuesto de 150 millones de pesos, divididos en recursos que van desde 450 mil hasta un millón 450 mil pesos: “Con eso van a hacer obras en sus colonias y barrios de la Ciudad de México”.

“Tengo entendido que hay más o menos 40 cheques ya entregados, el día de hoy estamos entregando otros 53, y estamos listos para hacer una nueva entrega de otros 50 cheques para otros proyectos”, precisó el mandatario.

Durante su participación, Juan Gerardo López Hernández, secretario de Inclusión y Bienestar Social, especificó que 160 proyectos fueron aprobados para el ejercicio 2024, por comités en los que tomaron en cuenta la opinión de especialistas.

Sobre la rehabilitación de la plaza Giordano Bruno, Ana Gabriel González apuntó que el asentamiento de personas en situación de movilidad ocasionó “deterioros sociales y urbanos importantes en la plaza”.

Entonces, remarcó que con el programa de “Mejoramiento Barrial” se dará mantenimiento con pintura, se regenerará la vegetación, se reparará y renovará la infraestructura urbana, luminarias, pisos y juegos infantiles rotos, así como el mobiliario urbano del espacio ubicado a pocos metros de la sede de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar)

Lo anterior, aseguró que permitirá activar el espacio con actividades culturales, deportivas, recreativas y de organización comunitaria.

El pasado 5 de junio, fueron desalojados los migrantes -en su mayoría haitianos- que pernoctaban en tiendas de campaña montadas sobre la plaza Giordano Bruno, donde, según declaró el Instituto Nacional de Migración (INM), un dirigente territorial cobraba entre 200 y 600 pesos por los lugares en el campamento.

No es la primera vez que se anuncia una rehabilitación de la plaza Giordano Bruno, en abril de 2023, la entonces alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, manifestó su intención de remodelarla y colocó tapiales a su alrededor, sin embargo, quien era la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum -ahora virtual presidenta electa-, mandó a quitarlos y argumentó que no era legal ponerlos en ese espacio público.

La morenista incluso señaló a Cuevas de levantar los tapiales con la intención de segregar a la comunidad de migrantes: “Es como decir ‘no, no queremos ver a los migrantes’. Esa no es una solución, eso es que no se mezclen con nadie”