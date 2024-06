AMLO buscará que Sheinbaum se reúna con los padres de normalistas de Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin avances en la investigación del caso Ayotzinapa, este lunes 3 de junio el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro con las madres y padres de los jóvenes desaparecidos, y buscará que se reúnan con la virtual ganadora de la elección presidencial, Claudia Sheinbaum.

“Él se compromete que la próxima presidenta pueda darle seguimiento al caso Ayotzinapa”, informó el abogado Vidulfo Rosales al salir de la reunión, para la cual, el gobierno de nuevo cerró la calle de Moneda, donde en una protesta quisieron entrar empujando una camioneta.

Por casi tres horas sostuvieron un encuentro con el jefe del Ejecutivo Federal, quien hizo el señalamiento contra Vidulfo por los daños en una de las puertas de Palacio Nacional y de promover boicot a la campaña de la candidata oficialista, aunque no le dio oportunidad de dar respuesta a las acusaciones.

Rosales también lamentó que el presidente cumpliera con recibir a los padres de los jóvenes hasta que pasó la elección, por acusar que podría usarse como campaña sucia en su contra. “En esta reunión las madres y padres explicaron al presidente que el movimiento que ellos encabezan es un movimiento por los derechos humanos, por la presentación con vida de los desaparecidos”.

Afirmó que quisieron dejar claro que “no hay nada político en la reunión, no hay nada partidista y que en función de ello se lamenta que la reunión se haya dado el día 3 y no antes, porque este tema no tiene nada que ver con la política, con la politiquería, como dice él, ni con los partidos políticos, es un tema de derechos humanos”.

Un segundo elemento por parte de las víctimas fue “la exigencia puntual de los 886 folios pendientes que el ejército no ha entregado” e hicieron énfasis en la extradición de los funcionarios que tienen responsabilidad, como Tomás Zerón.

“Otra fue la exigencia al presidente de una segunda reunión y que fuera un vínculo para que la próxima presidenta pueda darle seguimiento al tema de Ayotzinapa porque las madres y padres no ven que figuren entre los compromisos de la hoy virtual presidenta tuvo como plataforma de campaña”.

La próxima reunión será el miércoles 3 de julio para darle seguimiento a las peticiones de las madres y los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, en la que no estaría Claudia Sheinbaum, pero podría ser hasta la última reunión que sostengan con el presidente López Obrador.

“No refiere (si estaría Sheinbaum) dice que va a valorar si en la última reunión que tengamos con él pueda estar la doctora Claudia, la próxima reunión no quedamos en eso (…) él se compromete que la próxima presidenta pueda darle seguimiento al caso Ayotzinapa”.

Entre lo que se les comentó están las más de 250 búsquedas que ha hecho el gobierno, aunque no hay ninguna identificación relacionada con los normalistas, por lo que, aunque reconocen la labor del gobierno, consideran que no hay “resultados sustantivos”.