AMLO revela que ya habló con Sheinbaum: “le voy a poder decir misión cumplida”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó la conferencia en Palacio Nacional con la celebración del triunfo de Claudia Sheinbaum, con más del 80% de actas e informó que podrían ir juntos a algunas giras y encuentros en Palacio Nacional. “Voy a poder decir, cuando entregue la banda a Claudia: misión cumplida”.

Con Sheinbaum se identifica por los principios y prevé una transfusión ordenada y sin sobresaltos.

“Y sí vamos a encontrarnos aquí y a lo mejor también es posible que viajemos juntos en algunas regiones del país, sobre todo para ponernos de acuerdo en la entrega-recepción. Las dos cosas, vamos a estar juntos y vamos a platicar mucho. Ella está muy bien enterada, es mucho muy inteligente”.

La conferencia la inició con la declaración: “Confieso que estoy muy contento y estoy muy orgulloso por la actitud de nuestro pueblo, la forma en que los mexicanos nos manifestamos y hacemos valer nuestros libertades y reafirmamos nuestra vocación democrática”.

“Realmente es un pueblo ejemplar. Ayer se demostró. Participaron millones de ciudadanos, cerca de 60 millones de ciudadanos y de manera libre decidieron por el futuro de nuestro país. Me dio muchísimo gusto el comportamiento de la gente”.

El pueblo de México, dijo, es muy consciente, de los más politizados del mundo, ejemplar y muy inteligente. “Por eso me llena de orgullo ser el presidente de México”, también, dijo, se demostró que el pueblo es agradecido, contrario a lo que impuso el conservadurismo.

“Acuérdense de cómo el conservadurismo alentó el dicho de quien se mete a redentor termina crucificado para alejarnos del pueblo y otras cosas. De que el que nace pobre está condenado a morir pobre”, dijo.

Aseguró que para la población es importante tener un gobierno “auténticamente democrático. Es un asunto de sobrevicencia, de eso depende el bienestar la felicidad del pueblo”.

Además de felicitar al pueblo también lo hizo con la virtual ganadora de las elecciones presidenciales, Sheinbaum Pardo.

“Ya hablamos ayer, la felicité, estoy muy contento porque imagínense lo que significa entregar la presidencia a una mujer luego de 200 años de que solo gobernaron México hombres, desde la primera república federal, desde el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, hasta el 2024, 200 años, además la candidata más votada en la historia de México”.

Dijo que ese triunfo es histórico y se trata de una mujer muy inteligente “tanto por su sensibilidad como por sus grados académicos” y destacó que es doctora además de parte de su trayectoria.

“Es una mujer con convicciones que se formó en la lucha estudiantil, en la lucha por la democracia en México, es una mujer con mucha experiencia en el arte de gobernar porque ya ha ocupado cargos, fue jefa de gobierno de la Ciudad de México entre otros cargos y sobre todo una mujer honesta. Eso es importantísimo. Es realmente un hecho histórico estamos viviendo un momento excepcional, extraordinario, glorioso”.

También expuso cómo vio la celebración: “Cuando estaba el festejo en el zócalo, sí me despertaron los cohetes, pero ya llevaba yo algún tiempecito. Nos vamos a ver seguramente en unos días, cualquier día cuando ella pueda. Ella está recibiendo llamadas, la están felicitando jefes de Estado, presidentes, dirigentes. Yo también creo que hay mucha gente en el mundo contenta”.

El presidente López Obrador reiteró que está contento y terminará su mandato, “me voy a retirar con muchísima satisfacción (…) y jubilarme y que quede claro, que se oiga bien y que se escuche lejos, terminando mi mandato me jubilo y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública política, ni asistiré a ninguna conferencia, a ningún acto académico. No voy a asistir a ningún acto político. Ya termino, está por concluir mi ciclo”.

En los casi cuatro meses reiteró que se dedicará a inaugurar obras, algunas listas pero que no se había podido por la veda electoral, aunque descartó que haya gira del adiós y también prevé izar las banderas en los 23 estados que se adhirieron al IMSS Bienestar, para lo cual mañana se comunicará con gobernadores porque van a empezar a entregar los fondos para la rehabilitación de 11 mil centros de salud.