Ramírez de la O se mantendrá como secretario de Hacienda en gobierno de Sheinbaum: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El secretario de Hacienda del actual gobierno, Rogelio Ramírez de la O, aceptó seguir en el gabinete que conformará Claudia Sheinbaum, virtual ganadora de la elección presidencial, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de que él no influirá en las decisiones para la conformación del gabinete.

El mandatario aclaró que Ramírez de la O solo estará un tiempo. “Esto va a permitir facilitar la transición, que no suceda como pasaba antes, que había crisis, eso no se avizora, se va a fortalecer”.

También consideró que “claro que tiene que haber cambios, continúa la transformación, pero tiene que haber cambios, relevo”.

Sheinbaum, dijo, “es la facultada para tomar todas las decisiones, yo no voy a influir en nada ella. Ella va a elegir a su equipo, no me preguntó ni yo le sugerí lo de Rogelio, fue una decisión que ella tomó y habló con Rogelio y entiendo que aceptó”.

Después reiteró que “es por un periodo, según entiendo, yo lo escuché que lo dijo en una reunión con empresarios y luego Rogelio, que es también muy discreto y al que le tengo mucha confianza porque es un gran servidor público, un buen servidor público, extraordinario economista serio, con mucho prestigio, no es un charlatán neoliberal como los que habían antes y todavía andan por ahí. No, no, no, él es una gente muy profesional, pero hasta ahí”.

Será la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, dijo, quien decidirá, aunque “desde luego que va a quedar cuadros, servidores públicos con mucha experiencia, cuando llegamos pues era empezar de cero, imagínense cómo estaba Hacienda, cómo estaba comunicaciones, salud, educación, etc. etc”.