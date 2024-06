Santiago Taboada admite su derrota: “No nos alcanzó” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “En esta ocasión no nos alcanzó”, así reconoció el candidato del PAN, PRI y PRD, Santiago Taboada, el triunfo de Clara Brugada, de la coalición Morena-PT-PVEM, en la contienda por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, según el conteo rápido del INE.

A la 1:20 horas, en el salón Olmeca del World Trade Center (WTC), el panista salió a reconocer que Brugada ganó:

“Lo dejamos todo en la cancha, no nos guardamos nada, hicimos todo, y por supuesto, un reconocimiento a quien a partir del 5 de octubre será la próxima jefa de Gobierno, y a la cual le deseo mucho éxito, por el bien de la Ciudad de México”.

Y recordó que durante su campaña aseguró que iba a reconocer los resultados, mientras los espectadores de su discurso le pidieron que no lo hiciera y le gritaron: “¡Elección de Estado!”.

Con el rostro desencajado, lo acompañó el coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, su novia, Fernanda Chávez, el próximo alcalde electo de Benito Juárez, Luis Mendoza, así como otros miembros de su grupo político.

Con entereza, Taboada dijo: “Yo en esta elección me metí con las reglas y con las instituciones en las que creo y en las que he defendido, y por eso hoy estoy aquí y quiero agradecer mucho a quienes me acompañan, porque puedo hoy verlos de frente”.

Y agradeció a los partidos que lo abanderaron como aspirante a la Jefatura de Gobierno: “De igual manera, al frente cívico, a la marea rosa, y hoy estoy aquí dando la cara, y agradeciendo muchísimo, a toda esa gente que me dio la oportunidad de saludarla, de estar en sus colonias, de conocer la realidad de una ciudad que no va por buen rumbo”.

Agregó: “Ya tendrá la oportunidad que, en los próximos seis años, por el bien de la ciudad, las cosas estén mejor”.

Para finalizar el reconocimiento de su derrota, Santiago Taboada sentenció: “Aquí estaré para otras luchas democráticas, acompañando a quien en algún momento le toque esa gran oportunidad que hoy para mí concluye, así que muchas gracias a todos, muy buenas noches, Dios los bendiga”.