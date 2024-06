Vicente Fox enfurece: Se va contra Sheinbaum y acusa fraude electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En mayúsculas y con faltas de ortografía, el expresidente panista Vicente Fox arremetió contra Claudia Sheinbaum y acusó “fraude” en la elección presidencial.

Luego de que se conocieran los resultados preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE) y el conteo rápido que favorece a la morenista, el exmandatario publicó en su cuenta de X una avalancha de mensajes contra la propia candidata vencedora, así como contra Manuel Bartlett y el INE.

“CLAUDIA SI SIGUES CON TU NECEDAD Y EL FRAUDE SERÁS UNA PRESIDENTEA ESPUREA PERO ADEMÁS NO TE VAMOS A ACEPTAR.”, escribió en X al filo de la medianoche.

En otro de sus mensajes, Fox publicó: “EL FRAUDE ESTÁ PLANEADO DESDE QUE PUSIERON A LA CATARINITA.”.

También: “NO ES QUE EL INE NO HAYA FUNCIONADO. ES QUE LA TADEI SE PUSO EN BRAZOS DE CLAUDIA. PARA QUE QUEDE MÁS CLARO SE VENDIÓ !!”.

Posteriormente, luego de que no se dieran a conocer los resultados previos del INE en la hora anunciada, el expresidente escribió en la red social: “NO LES CREAS NO ES UN ERROR EL DIABLO ESTÁ DETRÁS DE ESTA ESTRATEGIA. VAN MANIPULANDO LA OPINIÓN PÚBLICA MINUTO A MINUTO. SEAMOS FIRMES NO NOS DEJEMOS ENGAÑAR..”.

Poco después, escribió: “SON DIABÓLICOS BARTLETT .SE QUEDA HECHO UN NIÑO”, en referencia al presunto fraude electoral ocurrido en 1988, cuando se cayó el sistema y el funcionario era el secretario de gobernación.

Al filo de la medianoche, el INE dio a conocer el Conteo Rápido, el cual da una ventaja irreversible a la morenista por un porcentaje de entre 58.3% y 60.7% de la votación.

Posterior a ello, la panista Xóchitl Gálvez reconoció que el conteo rápido no le es favorable y la tendencia parece ser irreversible.

“Por primera vez en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer presidenta de México”, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo, en su primer mensaje público tras la difusión de los resultados del Conteo Rápido.