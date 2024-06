“No lo siento personal”: Norma Piña asegura que nunca ha conversado con AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Nunca hemos conversado”, asegura Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto de su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con el diario español El País, la ministra aseguró que la última vez que trató directamente con el Ejecutivo federal fue el 13 de febrero de 2023, durante el acto de la Marcha de la Lealtad.

“Esa fue la última invitación”, dijo Norma Piña en la entrevista publicada el viernes.

–¿Cómo fue esa esa última conversación? ¿fue una plática formal? –preguntó El País.

“Nunca hemos conversado”, respondió la ministra.

– ¿Por qué usted no ha querido o por qué no ha querido el presidente?

“Porque él no ha querido. Pero no lo considero una cuestión personal. Tampoco ha querido conversar con la oposición del Legislativo. No lo siento personal”.

En la entrevista, Norma Piña explica que se ha mantenido comunicación con integrantes del gabinete a través de oficios, aunque sostiene que ella ha hecho público que se necesita el diálogo.

“Sin embargo, a raíz de ciertas declaraciones del presidente, cuando dijo que no le tomaran el teléfono a los ministros en general, él ahí como superior de la estructura del Ejecutivo está siendo muy claro. Quiero decir, la ruptura partió del Ejecutivo hacia acá”, comentó, e insistió en que no se toma personal las referencias hacia su persona.

Norma Piña relató a El País que el punto de quiebre en la relación con el Ejecutivo fue el no a que la Guardia Nacional quedara bajo mando militar, en abril del año pasado. “Ahí se rompió toda comunicación”, aseguró.

“Venía el caso de la Guardia Nacional. El presidente dijo que mandó llamar a los ministros que él había postulado. Según tengo entendido, los ministros fueron y no sé qué platicaron. Después vino ya la votación de la Guardia Nacional y el pleno declaró inconstitucional que estuviera bajo mando militar. Ahí se rompió. Se rompió toda comunicación”, recordó.

Sobre la reforma judicial, consideró que quitando a todos los jueces y magistrados y poniendo a otros por voto popular “no se va a evitar la corrupción, la impunidad” y mencionó que están trabajando en dos propuestas para responder a la iniciativa del gobierno.