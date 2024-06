AMLO minimiza caída de la Bolsa de Valores tras triunfo de Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-“Hay mucha responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas” y no se cambiará, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador luego del comportamiento de mercados financieros por la elección mayoritaria para un partido en México.

En torno a la caída de las bolsas, el mandatario mexicano lo atribuyó a “factores externos, esto sucede en Estados Unidos y en otros mercados”.

También quiso atribuirlo a que hay mucha desinformación. “Ellos se sorprenden, es como los observadores y vaya que los financieros son de los mejores informados, pero de todas formas están leyendo al WSJ al NYT al Financial, al Reforma y al Financiero asociado a Bloomberg pues si lo leen volvemos a lo mismo de los articulistas bueno yo creo que ahí escribe Chunel ¿o no?”.

Agregó que hay quienes señalan que no esperaban resultados, mismos que no se obtuvieron ni con su llegada al poder.



“Pues claro que no lo esperabas porque nunca has querido aceptar que el pueblo existe, te niegas a respetar al pueblo y te gusta la democracia entre comillas, te gusta el poder sin pueblo, cratos sin demos y piensas que eso es la democracia. Dicen es que no teníamos contemplado que fuera tanto, que pudiese la coalición que está apoyando el proceso de transformación por México, tener mayoría calificada”.

Al ser consultado si a eso se refiere el nerviosismo “, respondió: “¿Y dónde está la información? ¿Qué no estaban viendo encuestas? ¿Que no estaban recogiendo los sentimientos del pueblo? Quiénes son sus asesores, sus analistas, no, si esto tiene que llevar una reflexión profunda”.

El presidente aseguró que en realidad “fue un gran fracaso para el bloque conservador y lo tienen que asumir así y aceptarlo, decir menospreciamos al pueblo de México, pensamos que eran como antes ciudadanos imaginarios, que bastaba una guerra sucia en medios nacionales e internacionales, que solo con señales en los memasajes de las redes sociales, de que AMLO narcotraficante”.