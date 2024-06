AMLO prepara llamada con Biden sobre orden para frenar solicitudes de asilo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá una llamada con su homólogo estadunidense, Joe Biden, luego del anuncio que daría sobre el simbólico cierre de frontera para no recibir más solicitudes de asilo cuando rebasen las 4 mil; pidió a los candidatos a la presidencia en ese país tomar en cuenta dos aspectos y que no se “espante” con un “bloqueo” de cruces fronterizos, “eso no se puede, aunque se quisiera”.

También pidió “que no se esté pensando que se va a cerrar la frontera porque eso no se puede, aunque se quisiera. Lo voy a explicar: es mucha la integración económica de México y Estados Unidos, los cruces fronterizos son muy importantes (...) Imagínense qué pasaría con Nuevo Laredo, en Juárez, Tijuana, qué pasaría con las empresas de la industria automotriz, de autopartes, con los trabajadores que van y vienen, eso no es posible”.

Esta aclaración la hizo “para que no vayan a querer espantar, no estoy hablando del gobierno de Estados Unidos, sino de sensacionalistas”, aunque admitió que lo que sí habrá son medidas de deportación.

Para México, dijo, es muy importante que la política migratoria de Estados Unidos incluya, en especial, dos puntos: La regularización de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos desde hace muchos años y que aportan al desarrollo de ese país. “Consideramos que es muy injusto que contribuyan al progreso de sea gran nación y que no sea regularizada su situación”.

El segundo punto que propone es que se atiendan las causas de la migración, como lo ha planteado en varias ocasiones.

Con estos dos elementos “que cualquier candidato de los dos partidos que atienda esta demanda va a contar sin duda con la simpatía de millones de mexicanos, que tomen en cuenta eso”.

Aclaró también que la relación con el gobierno de Estados Unidos “es mucho muy buena, son países independientes, soberanos, somos respetuosos de las soberanías de nuestros pueblos y naciones”.

Añadió que “la única recomendación es que sigamos, a pesar de que podamos tener diferencias políticas en este tema, que continuemos con nuestras relaciones, con la política de buena vecindad, no es muy difícil con el presidente Biden porque él ha actuado de forma muy respetuosa”.