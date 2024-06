Estos fueron los principales temas de la conferencia mañanera de AMLO del 4 de junio (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Estos fueron los principales temas de los que habló el mandatario.

-“Hay mucha responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas” y no se cambiará, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador luego del comportamiento de mercados financieros por la elección mayoritaria para un partido en México.

-El presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá una llamada con su homólogo estadounidense, Joe Biden, luego del anuncio que daría sobre el simbólico cierre de frontera para no recibir más solicitudes de asilo cuando rebasen las 4 mil; pidió a los candidatos a la presidencia en ese país tomar en cuenta dos aspectos y que no se “espante” con un “bloqueo” de cruces fronterizos, “eso no se puede, aunque se quisiera”.

-“Fue un gran fracaso para el bloque conservador y lo tienen que asumir así y aceptarlo”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a los resultados de la elección que llevó a su partido a ganar la presidencia y a tener mayoría calificada en el Legislativo. Les pidió respirar profundo y hacer una reflexión seria.