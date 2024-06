“Que sigan su camino”: esta es la recomendación de AMLO al “bloque conservador”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Fue un gran fracaso para el bloque conservador y lo tienen que asumir así y aceptarlo”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a los resultados de la elección que llevó a su partido a ganar la presidencia y a tener mayoría calificada en el Legislativo.

Les pidió respirar profundo y hacer una reflexión seria.

Sin embargo, al ser cuestionado directamente sobre la impugnación al proceso electoral que prepara la oposición por acusar que se trató de una elección de Estado, respondió: “Tienen todo su derecho, yo les recomendaría... ya dije que no debo dar consejo por eso mejor no les recomiendo nada, diría yo que sigan su camino”.

Insistió en que “quería recomendarles algo, pero no, que sigan su camino. Yo qué tengo que andar recomendando”.

El presidente utilizó el tema de la reacción de los mercados financieros para responder a quienes cuestionan los márgenes de triunfo de los candidatos de su partido que incluso lo colocan como el PRI hegemónico de hace décadas.

“¿Y dónde está la información? ¿Qué no estaban viendo encuestas? ¿Qué no estaban recogiendo los sentimientos del pueblo? ¿Quiénes son sus asesores, sus analistas? No, si esto tiene que llevar una reflexión profunda” y pidió que digan abiertamente que menosprecian al pueblo mexicano o que lo ven como imaginario.

El mandatario federal reiteró que el PAN y el resto de partidos inconformes están “en su derecho”, pero les respondió que “la elección del domingo es la elección más limpia y más libre que ha existido en la historia posible en te desde la elección de Madero”.

Y aunque insistió en que no se meterá a dar consejos y buscó no comentar nada, al final opinó: “Yo pienso que ellos tienen que respirar profundo, hacer una reflexión seria y tratar de comprender lo que sucedió, no caer en la autocomplacencia. Es muy importante la autocrítica, es muy importante saber rectificar. Es de sabios cambiar de opinión”.

México, dijo, es un país libre y no se tiene nada que temer, además de asegurar que tiene la conciencia tranquila porque su partido llegó para hacer realidad la democracia, “no es la lucha del poder por el poder”.

Sobre si es preferible que el PAN acepte su derrota, de nuevo dijo: “No voy a recomendar nada”.