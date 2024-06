Santiago Taboada dijo que está revisando acta por acta para garantizar transparencia electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Santiago Taboada, excandidato de la alianza “Va por la CDMX” a la jefatura de Gobierno, advirtió que está revisando “acta por acta” y recopilando incidencias en las casillas del pasado día de las elecciones.

A pesar de que en la madrugada del 3 de junio reconoció la victoria de Clara Brugada, su contrincante de Morena-PT-PVEM, en menos de 24 horas el panista publicó en su cuenta de X: “Seguimos revisando acta por acta, y recopilando incidencias en casillas. Si fuiste funcionario o representante y conoces alguna irregularidad, comunícamela”.

Sin cuestionar directamente los resultados del proceso electoral, Taboada añadió: “Tu voto y todo tu esfuerzo lo haremos valer y nos estamos encargando de que sea bien contado”. Y con el hashtag #SubeTuSábana, el exalcalde de Benito Juárez subió a las 13:00 horas de este martes una liga para que los ciudadanos suban la sábana de sus casillas.

Lo anterior ocurrió después de que la ex candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, anunció en la misma red social que presentará impugnaciones a los resultados de la jornada electoral del 2 de junio: “Esto no termina aquí. Sí, presentaremos las impugnaciones que prueban esto que les digo y que todos sabemos. Y lo haremos porque no podemos permitir que tengamos otra elección igual a esta”.

Los usuarios de redes sociales reaccionaron a la convocatoria de Santiago Taboada y comenzaron a compartir las sábanas de sus casillas, incluso, algunos opinaron:

• Fer Mor (@FERMOR_23): “Santiago, el fraude no está en las casillas. El fraude está en el código de los sistemas del INE. Pónganse las pilas, hagan comparativo masivo de mantas contra PREP y vayan preparando ingenieros en sistemas para que hagan una auditoría del código.”

• María Sabat (@sabat_mar): “Bien, Santiago, no es momento de derrotismo, hay que defender la CDMX hasta las últimas consecuencias”.

• María Leonor (@marleonorc): “Hay que hacer un llamado a los observadores internacionales”.

• Robert Bermúdez (@Rob858712): “Mejor revisa a ver si no tienes ya una orden de arresto”.