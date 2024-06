Lucy Meza exige anular elección; fiscalía anticorrupción le notifica demanda

CUERNAVACA, Mor. (apro).- La candidata opositora a la gubernatura de Morelos, Lucía Meza Guzmán, demandó que se anule la elección por “graves irregularidades” en más de la mitad de las casillas.

La exigencia la hizo en rueda de prensa y al término del encuentro con los medios, dos agentes de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) le notificaron que está sujeta a una carpeta de investigación.

Justo cuando finalizó la conferencia con medios, la candidata que según el PREP quedó en segundo lugar en los comicios del domingo, se aprestaba a irse del lugar, en medio de dirigentes de partidos políticos, aliados y su escolta, cuando fue abordada por dos agentes de investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), le preguntaron su podían llevar a cabo en algún lugar privado una diligencia ministerial.

Ella se sorprendió y preguntó de qué se trataba. Le preguntaron de nuevo si aceptaba, por lo que, aprovechando la presencia de los medios de comunicación, señaló: “ven, qué más quieren, es claro que quieren amedrentarme, ahora lo harán por la vía judicial”, señaló. Los agentes preguntaron de nuevo si aceptaba la diligencia y si podían moverse a un lugar más privado.

La rueda de prensa se llevó a cabo en una terraza de un céntrico restaurante en Cuernavaca. Ella dijo: “pues de una vez aquí”. Se regresó a la mesa donde había dado la rueda de prensa y se sentó. Rodeada entonces de aliados y reporteros, camarógrafos y otras personas. Los agentes alertaron que le preguntarían datos personales, que tenía que manifestar su acuerdo de que se ventilaran en frente de todo ese público.

Ella dijo que sí, que eran públicos. Así que comenzó la diligencia, le preguntaron sus datos generales, su nombre, su domicilio, su ocupación, su teléfono, su estado civil, etc. Luego le entregaron una cédula de notificación en la que se veía un número de carpeta de investigación en donde la demanda es ella. Luego pidió sus lentes, la leyó: “porque no quiero que luego le cambien algo”.

Enseguida, ahí frente a todos los testigos, firmó de recibido y se dio por notificada. De inmediato los agentes se fueron del lugar sin responder preguntas. El líder del PRI, Jonathan Márquez, próximo diputado plurinominal local, aseguró que este acto era un intento por amedrentar a la candidata, quien “lucha por la limpieza de la elección, por la defensa del voto de los morelenses”. En medio de gritos de “no estás sola”, Lucy Meza abandono el lugar.

La única denuncia penal que se conoce en su contra en la FECC es una que interpuso hace una semana el exzar anticorrupción del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, Gerardo Becerra, quien denunció a Meza y al exgobernador Graco Ramírez, por la contratación de un crédito por 4 mil millones de pesos, hace nueve años, a mitad de la administración del tabasqueño. Hasta el momento se desconoce exactamente la carpeta que se notificó a Lucy Meza.

No me dejaré silenciar ni intimidar, defenderé hasta el último voto de las y los morelenses.



Merecemos elecciones y resultados justos y transparentes, #Morelos no está para sus fraudes. pic.twitter.com/cSqmWdlAUc — Lucy Meza (@LucyMezaGzm) June 5, 2024

Pide anular la elección

Previo a la notificación ministerial, Meza Guzmán demandó la anulación de la elección del domingo pasado por irregularidades graves en más de la mitad de las casillas. Dijo contar con las pruebas suficientes para exigir que el proceso sea anulado. Señaló en concreto que, de las 2 mil 583 actas de resultados correspondientes al mismo número de casillas instaladas el domingo, al menos en mil 347, correspondiente al 52 por ciento, se presentaron graves irregularidades e inconsistencias.

Por ello exigió al INE y al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) limpiar la elección, hacerse cargo del proceso y en su caso, anular la elección a la gubernatura. Señaló que las pruebas serán presentadas en los cómputos electorales que se iniciaron este miércoles a las 8am en todo el país.

“Las y los morelenses tenemos que estar atentos a los resultados finales que el día de hoy se den a conocer en los Consejos Distritales, por lo que de persistir las inconsistencias, no dudaremos en demandar la anulación de la elección para la gubernatura del estado”, dijo.

También señaló que la suspensión del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Impepac, con apenas el 64 por ciento de las actas contabilizadas, sólo se tomaron en cuenta más de 500 mil votos, dejando de contarse 324 mil sufragios, lo que podría varias las tendencias, según los cálculos de la candidata.

Asimismo, denunció el atraso en la instalación del 45 por ciento de las casillas, hecho reconocido por las propias autoridades electorales, y que provocó que muchos electores se retiraran y no regresaran a emitir su voto. Por todo ello pidió que se abran todos los paquetes electorales y que se realice un recuento voto por voto, casilla por casilla.

Según la ley electoral de Morelos, para anular una elección de gobernador debe anularse la votación en 30 por ciento de las casillas que se instalaron en la jornada electoral. Esto es, si se instalaron 2 mil 583, el 30 por ciento corresponde a 775 casillas. Para anular una casilla, la ley electoral establece distintas causas.

Entre ellas se encuentran casillas instaladas en lugares distintos al designado, entregar el paquete electoral fuera del plazo (no hay que olvidar que hay 111 paquete no localizados), contar los votos en lugar distinto al de la casilla, recibir votos que no corresponden a la elección, que reciban los votos personas distintas a las designadas.

También están que se demuestra intención o dolo en errores al computar los votos, permitir a personas votar sin credencial vigente, impedir el acceso a representantes de partidos políticos, cuando se demuestre soborno a los funcionarios de casilla, que el número total de votos sea superior al de electores en la lista nominal, que existan graves irregularidades en la casilla o en las actas, ejercer violencia física o presión para que los electores voten en un sentido u otro, o que la casilla haya sido abierta antes de la hora establecida por el código.