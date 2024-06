"Nunca más", a 15 años del incendio de la Guardería ABC

HERMOSILLO, Son. (apro).- El “nunca más”, que en aquel 2009 era entonado para exigir justicia por las 25 niñas y los 24 niños que murieron en el incendio de la guardería ABC y por las decenas que resultaron con lesiones, será repetido 15 años después por los ahora jóvenes sobrevivientes, la voz de víctimas directas que en los últimos años se han vuelto protagonistas para exigir justicia de primera mano.

Las luchas derivadas de esa descomunal tragedia no terminan, ni se han logrado las sanciones a todos los funcionarios involucrados en omisiones sobre la operación de la Guardería ABC, y tampoco se ha conseguido la plena aplicación de leyes estatales aprobadas para el funcionamiento de los servicios de atención infantil, cuya ley general es conocida como “Ley ABC”.

Desde hace 15 años, el Movimiento 5 de Junio, fundado por madres y padres de esas víctimas, convoca a una marcha que parte desde las instalaciones de la Guardería ABC, ubicada al sur de la ciudad, y que concluye frente a la Universidad de Sonora, donde este año se instaló un antimonumento alusivo a la tragedia. Previo a ello, se realiza una misa a las 10:00 para recordar a quienes perdieron la vida.

La movilización representa para Hermosillo uno de los momentos del año que genera mayor participación de la población en cuanto al uso del espacio público y la búsqueda de rendición de cuentas. Como ya es tradición, la marcha partirá a las 18:00 horas.

Pero se trata de una marcha que se ha transformado con el tiempo, pues los niños y niñas sobrevivientes de la tragedia se han integrado, primero como infancias, y posteriormente como adolescentes y adultos jóvenes, que dan testimonio de lo ocurrido.

Las exigencias del Movimiento se han concentrado en dos puntos: el castigo a culpables y responsables, sea por sus acciones o por sus omisiones, y en asegurar la no repetición de una tragedia similar. "Es el 'ABC nunca más', gritado y exigido en las marchas”, comentó José Francisco García Quintana, padre del niño Andrés Alonso García Duarte, que perdió la vida en el incendio.

Sobre el castigo a los culpables, todavía queda pendiente la ejecución de un dictamen emitido por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación sobre la responsabilidad de 10 personas, incluidos los dueños de la Guardería ABC y funcionarios de la Secretaría de Hacienda, por mencionar algunos.

En el segundo caso, la responsabilidad se atribuyó debido a que el incendio se originó en una bodega de la dependencia.

Sobre la no repetición, García Quintana señaló que uno de sus principales logros consiste en la entrada en vigor de la Ley General de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo infantil, también llamada “Ley 5 de junio”. Dicha ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 2012 y contiene, en su artículo 12, 10 actividades que las guarderías deben cumplir en orden de hacer valer la legislación.

1.-Protección y seguridad

2.- Supervisión e inspección en materia de protección civil

3.- Fomento al cuidado de la salud

4.- Atención médica en caso de urgencia, la cual podrá brindarse en el Centro de Atención o a través de instituciones de salud públicas o privadas

5.- Alimentación adecuada y suficiente para su nutrición

6.- Fomento a la comprensión y ejercicio de los derechos de niñas y niños

7.- Descanso, esparcimiento, juego y actividades recreativas propias de su edad

8.- Apoyo al desarrollo biológico, cognoscitivo, psicomotriz, y socio-afectivo

9.- Enseñanza del lenguaje y comunicación

10.- Información y apoyo a los padres, tutores o quienes tengan la responsabilidad del cuidado o crianza, para fortalecer la comprensión de sus funciones en la educación de niños y niñas.

Al día de hoy, las 32 entidades del país cuentan con una ley estatal en la materia, cosa loable, de acuerdo con García Quintana. Sin embargo, la aplicación de las mismas requiere de la publicación de un reglamento, lo que corresponde al ejecutivo de cada estado. Solo ocho de las 32 entidades cuentan con esta condición para aplicar la legislación.

En el caso de Sonora, señaló el padre de Andrés Alonso García Duarte, uno de los logros del movimiento se traduce en la creación de una brigada especial dentro de la Coordinación Estatal de Protección Civil, cuya labor se dirige a la atención de las guarderías presentes en la entidad.

“Este año logramos que se ampliara esta brigada para detectar las guarderías que se encuentran operando de manera irregular o al margen de la ley. Son avances importantes porque eso va a disminuir tragedias”, dijo García Quintana y añadió que en el último periodo fueron supervisadas 196 estancias infantiles y se clausuraron cuatro.

…Y se incomodan las guarderías privadas.

Esta práctica, que para el Movimiento 5 de Junio se traduce en una victoria para caminar en la vía de la no repetición de la tragedia, ha generado reacciones entre el sector privado del servicio de guarderías en el estado.

Los señalamientos en particular provienen de las administraciones de las estancias infantiles subrogadas, quienes consideran excesivas las medidas. Apenas el viernes 31 de mayo, la Asociación Nacional de Estancias Infantiles (ANEI) acusó a la autoridad estatal de “violación (al derecho) de la primera infancia” luego de que la mencionada brigada de Protección Civil amagó con suspender una guardería cuyos extintores se encontraban fuera de norma.

“Llegaron alrededor de las 10 de la mañana con una orden para una supervisión. Los dejé pasar y me fueron pidiendo los documentos, por ejemplo, lo de los extinguidores. Me dijeron que estaba vencida la póliza del extinguidor y yo les dije que me lo observaran para subsanarlo porque vencieron en abril”, dijo Janeth Elizabeth Contreras, responsable de la estancia en cuestión.

“Hay una responsabilidad institucional en violentar los derechos de las niñas y los niños. En este viernes 31 de mayo de 2024, para nosotros es una sorpresa muy desagradable que vengan a violentarnos”, dijo Lizeth Villalobos López, representante de la ANEI. “Estamos haciendo un esfuerzo para la operación de las estancias infantiles y los responsables del gobierno del estado vienen a hacer exigencias cuando nosotros contamos con un presupuesto que no se ha ejercido”.

Y es que el gobierno de Alfonso Durazo no ha liberado recursos que su gobierno destina en apoyo a estas guarderías. En diciembre, los propietarios protestaron para exigir que se asignaran estos recursos, que a la fecha, según la ANEI, no se han entregado.