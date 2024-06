Roger Waters celebra triunfo de Sheinbaum y recuerda cuando protestó contra el TLC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El fundador de Pink Floyd, Roger Waters celebró el triunfo de Claudia Sheinbaum en la jornada elecoral del pasado domingo, con lo que se convertirá en la primera presidenta de México. El músico compartió una fotografía de la portada de un diario donde aparece la futura política.

En la imagen Sheinbaum sostiene una pancarta durante una protesta contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) impulsado por el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

"Protestando por el Comercio Justo y la Democracia en el campus en 1991. Bravo Señora Presidenta. Hoy los estudiantes en el campus están protestando contra el genocidio en #Gaza . POR FAVOR DÍGANOS QUE ESTÁ CON ELLOS", escribió el mítico rockero.

The New President of Mexico @Claudiashein

Protesting for Fair Trade and Democracy on campus in 1991.

Bravo Madame President.

Today the students on campus are protesting Genocide in #Gaza.

PLEASE TELL US YOU’RE WITH THEM.

