Asesinan a hermana de cantante de corridos, Virlan García, en Sonora

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dayana Gabriela “N”, hermana del cantante de música regional Virlan García, fue asesinada el día de ayer, en San Luis Río Colorado, Sonora, presuntamente por su pareja sentimental.

De acuerdo con reportes, la joven de 29 de años fue atacada por el presunto feminicida, quien supuestamente procedió a quemar la casa donde fue encontrada la víctima por los bomberos de la localidad, según reportaron medios locales. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que ya había capturado al probable responsable del homicidio, el cual está siendo investigado con perspectiva de género. Así mismo, la autoridad señaló que informarán de forma pública los pormenores que deban de ser del conocimiento de la población.

“Tú no te quisiste ir, te arrebataron de nuestros caminos de la manera más cruel y cobarde, tantas veces me hablaste y por orgullo no te contesté por las diferencias y problemáticas familiares que nos dividía”, expresó Virlan García en una publicación en Instagram. “Fuiste nuestra madre y padre cuando éramos tan solo unos niños”, continuó.