CDMX declara seis nuevas áreas de valor ambiental

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el jefe de Gobierno, Martí Batres, anunció que en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, este miércoles, se publicaron decretos para declarar seis nuevas Áreas de Valor Ambiental con categoría de Bosque Urbano.

En conferencia desde la alcaldía Iztapalapa, el mandatario local detalló cuáles son las áreas a las que se refirió:

Parque Ecológico Loreto y Peña Pobre, ubicado en Tlalpan.

Parque “Ave Fénix”, correspondiente a lo que se conocía como Gran Canal, está en Venustiano Carranza.

Alameda del Sur, en Coyoacán.

Jardín López Velarde, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Parque Cuitláhuac Sur y Norte, en Iztapalapa.

Parque Lineal “Vicente Guerrero”, en Iztapalapa.

Con el respaldo de la titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), Marina Robles, el dirigente capitalino explicó que en dichas áreas se garantizan los servicios ambientales, es decir, el Gobierno de la CDMX está obligado a darles mantenimiento regando los jardines, cuidando los árboles, cuidando andadores, haciendo la limpieza, y retirando desechos sólidos.

Y enfatizó en que en estos lugares está prohibido “tocar lo verde”, por lo que no se puede urbanizar, no se puede sustituir jardines por losas de cemento o de concreto: “Nada de privatizarlas, no, están protegidas, por eso son Áreas de Valor Ambiental”.

Además, el funcionario aclaró que las Áreas de Valor Ambiental son áreas verdes donde los ambientes originales han sido modificados por las actividades humanas

Por su parte, Robles precisó que con la suma de estos seis espacios, hay un total de 500 hectáreas para la conservación en la Ciudad de México.

En seguimiento al festejo del Día Mundial del Medio Ambiente, el jefe de Gobierno se comprometió con la ciudadanía: “Cuando acabe este año se habrán plantado 50 millones de ejemplares de vegetación”.

Lo anterior lo dijo luego de precisar que hasta el momento se han plantado 45 millones de árboles, arbustos y cubresuelos.