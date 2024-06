“Me cepilló a mí”: AMLO destaca que Sheinbaum obtuvo más de 35 millones de votos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la virtual ganadora de las elecciones presidenciales, Claudia Sheinbaum, lo cepilló en el número de votos que obtuvo, porque pasa de los 35 millones.

“Ya llevan contabilizadas las actas, ya llegó a 35 millones y va a pasar, estos son cómputos distritales que empezaron ayer, 35 millones. Me cepilló a mí, se pensó que (la elección presidencial de 2018) iba a ser la más votada y miren con 61 por ciento de participación”, afirmó.

El mandatario federal recordó que estos cómputos distritales terminan el sábado y después habrá un periodo para impugnaciones. Una vez que se desahoguen, podría recibir su constancia de presidenta electa y hasta entonces se reunirá con ella.

Los tiempos para la gira que quiere compartir dependerán de Claudia Sheinbaum. “Nos vamos a poner de acuerdo para hacer un recorrido. En mi caso a mí me gustaría que si salimos juntos sea a ver obras y a supervisar, más territorio que escritorio. Aunque están de por medio las plazas, pero eso no”.

Recordó que para reunirse con la población mexicana, rendirá su último informe de gobierno este 1 de septiembre en el zócalo de la Ciudad de México, evento al que invitará a la exjefa de Gobierno capitalino.

“No sé si vaya a tener oportunidad de acompañarme, pero claro que sí. El 15 de septiembre ya es el grito que me corresponde y el día 1 de octubre es la entrega de la banda presidencial, aunque legalmente a las 12 del 1 de octubre dejo de ser presidente, lo de la banda es una formalidad, pero desde el primer minuto de octubre será presidenta constitucional”, indicó.

El presidente López Obrador reiteró que “es un hecho histórico, no tenemos nada de que quejarnos, estamos viviendo tiempos interesantes. Nos tocó vivir un momento estelar, ustedes, todos los mexicanos estamos en la cresta de una ola de transformación. Díganme si en la historia de nuestro país pasaban los siglos y no sucedía nada”.

También dijo que se ha comunicado con Sheinbaum, “y le he mandado un recadito de felicitación, ¿quieren conocerlo?, el que le mandé el domingo en la noche (instruyó a Jesús). No, no, no, eso ofrezco disculpas por anticipado a Claudia por darlo a conocer, a ver si lo tiene Beatriz (Gutiérrez), mi compañera, esposa, un día voy a hablar de ella… la voy a invitar a la mañanera porque me ha ayudado mucho como se comprenderá”, afirmó.

Aunque se enredó con la hora del mensaje, concluyó que se lo envió la noche del domingo. “Yo creo que además ya había cerrado las casillas, la felicitación…Yo lo dicté, no, no, mejor lo busco yo, no vaya a ser que lo vayan a usar para otras cosas”, decía mientras daba la orden al vocero Jesús Ramírez para buscar el mensaje.

Ramírez le comunicó que era posible que Gutiérrez Müller hubiera borrado el mensaje, a lo cual el presidente respondió que mejor él lo buscaría, incluso con Sheinbaum, por si lo guardó.

En el mensaje, adelantó: “Es donde le digo que es para mí lo mejor que pudo pasarle a México en estos tiempos. Ya había dado a conocer los resultados o estaban por darlos a conocer, sí, aquí no hay espionaje, pero si hay inteligencia, aquí se sabe todo porque aquí viene gente de todos lados y nos informan, por eso para qué vamos estar espiando, sabemos todo lo que pasa en el país”.